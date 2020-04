Soul: Vůdce KLDR je možná kvůli obavám z koronaviru v izolaci

Soul - Důvodem, proč se severokorejský vůdce Kim Čong-un více než dva týdny neobjevil na veřejnosti, jsou možná jeho obavy z nákazy koronavirem. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil jihokorejský ministr pro sjednocení. Média v posledních dnech spekulují o zdravotních problémech 36letého Kima; objevily se zprávy, že prodělal kardiovaskulární zákrok, či dokonce, že je ve vegetativním stavu. Nejistota ohledně Kimova stavu vzbuzuje otázky kolem případného nástupnictví - podle expertů citovaných agenturou Reuters by mohl v čele země stanout jako regent někdo z jeho nejbližších poradců nebo jeho vlivná sestra, dokud nedospěje Kimův nejstarší syn. Tomu je podle jihokorejských médií deset let.

Severokorejský diktátor se neobjevil na veřejnosti od 11. dubna. Nápadná byla především jeho nepřítomnost při oslavách narozenin jeho dědečka a zakladatele KLDR Kim Ir-sena 15. dubna, což je v zemi důležité výročí. Server Daily NK později napsal, že Kim se zotavuje z kardiovaskulárního zákroku, který prodělal 12. dubna. Jihokorejští představitelé nicméně v pondělí zopakovali, že v sousední zemi nezaznamenali žádné neobvyklé aktivity, jako například větší přesuny armády, které by vážný stav Kima pravděpodobně provázely.

Severokorejská média téměř každý den informují o tom, jak vůdce odesílá dopisy a věnuje se dalším státnických činnostem. Místo nynějšího Kimova pobytu ovšem známé není. Předpokládá se, že by mohl být v letovisku Wonsan, protože tam byl spatřen známý obrněný vlak, kterým vůdce zpravidla cestuje. Jednou z možností, proč by Kim Čong-un setrvával v izolaci, je pandemie koronaviru. KLDR sice tvrdí, že v zemi nebyl zaznamenán jediný případ infekce, odborníci to ale zpochybňují vzhledem k tomu, že Severní Korea hraničí s Čínou a Jižní Koreou, které v předešlých měsících patřily k nejpostiženějším zemím.

"Je pravda, že Kim Čong-un od svého nástupu k moci ještě nikdy nevynechal oslavy Kim Ir-senových narozenin, řada akcí spojených s těmito oslavami ale byla kvůli obavám z šíření koronaviru zrušena, včetně slavnostní hostiny," řekl jihokorejský ministr pro sjednocení Kim Jon-čchul dnes poslancům. Připomněl také, že od poloviny ledna se už minimálně dvakrát stalo, že Kim nebyl téměř 20 dní po sobě vidět.

Přiznání, že se Kim skutečně ukrývá na nějakém odlehlém místě ze strachu před nemocí covid-19, "by však pokazilo tvrzení severokorejských státních médií, jak země krizi dokonale zvládá", uvedl Chad O'Carroll z organizace Korea Risk Group monitorující dění v KLDR.

Světová média se mezitím zabývají otázkou, kdo by mohl nahradit Kima, pokud by byl vážně nemocný nebo zemřel. Severní Koreji od nastolení komuunistického režimu po druhé světové válce nikdy nevládl nikdo jiný než členové dynastie Kimů - nynější vůdce nastoupil k moci v roce 2011 po smrti svého otce Kim Čong-ila na infarkt. Podle analytiků je tedy pravděpodobné, že by namísto Kim Čong-una mohla v čele země přechodně stanout jeho mladší sestra Kim Jo-čong, která bývá v poslední době označována za číslo dvě v mocenské hierarchii KLDR a která se také zúčastnila bratrových schůzek s americkým či čínským prezidentem.

Jiní analytici ale upozorňují, že v severokorejské společnosti vedené výhradně muži by nemusela být Kim Jo-čong přijata. "Neodmítlo by ji pouze vedení KLDR ovládané výhradně muži, ale i řadoví občané," uvedl Ju Ho-jol z katedry severokorejských studií na Korejské univerzitě.