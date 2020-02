Soukromých peněz pro startupy je v ČR už dost, tvrdí investor

Praha - Soukromých peněz pro začínající firmy, tedy startupy, je podle ředitele investičního fondu UP21 Víta Šuberta v Česku už dost a finanční podporu od státu nepotřebují. Ulevit by jim stát měl zejména na daních a také zjednodušit zákony. Pokud chce stát podporovat inovace, měl by se zaměřit na spinoff firmy zakládané při univerzitách nebo více podpořit vývoj léčiv či průmyslu. Šubert to řekl v rozhovoru s ČTK. UP21 byl založený miliardářem a podnikatelem Karlem Janečkem.

Loni se zájem startupů o podporu státu meziročně zvýšil o 20 procent. Ta u státní agentury CzechInvest nespočívá v přímé finanční pomoci, ale v poradenství a poskytování dalších služeb. CzechInvest za ně loni vydal 31,4 miliony korun. Začínající firmy se také mohou hlásit do veřejné soutěže ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), kde je pro malé a střední podniky pro roky 2020 až 2022 připravena až jedna miliarda korun.

Šubert upozornil, že vláda sice prosazuje inovace, vstup do podnikání startupům komplikuje vysokými daněmi, složitými zákony a nadbytečnou administrativou. Mluvčí CzechInvestu Jana Kohoutová ale vidí největší přínos státu v tom, že si od začínající firmy na rozdíl od soukromého investora nebere podíl ve společnosti. "A je schopen podnikatele propojit s kontakty, na které soukromý sektor nemá dosah, jako je obchod, diplomacie a státní správa," uvedla.

K oborům, které se v rámci startupů prosazují, patří finanční služby, umělá inteligence, elektronická bezpečnost, vývoj softwaru a aplikací. Rozvíjí se i elektronické zdravotnictví a inovace ve zdravém životním stylu.

Kromě státní pomoci se zakladatelé startupů mohou při prvních krocích v zakládání firmy obracet na poradenské a zároveň takzvané seedové investorské fondy. Jde například právě o UP21 či StartupYard, nejstarší akcelerátor ve střední a východní Evropě. Na rozvoj startupů se zaměřuje i Jihomoravské inovační centrum a Středočeské inovační centrum, které zřizují kraje, a několik akademických institucí.

Služby UP21 podle Šuberta ročně poptává zhruba 400 startupů ze střední Evropy, z toho 80 procent z Česka a Slovenska. Pouze kolem tří procent však získá od fondu podporu. Všichni zájemci musejí podstoupit takzvanou půlroční inkubaci, kdy investor zkoumá, zda má jejich nápad budoucnost a jak funguje tým zakladatelů. Doposud UP21 podpořil 16 začínajících firem. Konkurenční StartupYard od roku 2011 investoval do 78 startupů zhruba 865 mil. Kč, osm bylo prodáno. Loni to bylo 415 milionů korun.

"Z pěti stovek nápadů je polovina nesmysl. Buď existuje už někde na světě, anebo startup nemá dobrý tým či produkt," popisuje výběr nejlepších Šubert.

Startupů, které získají peníze na vývoj prototypu, nakonec podle Šuberta zbývá kolem osmi. Poté, co startup získá první praxi i vstupní kapitál, může hledat zdroje u dalších investičních fondů. Například letos v lednu oznámil český startup Productboard, který se zabývá digitálním produktovým managementem, že od amerických investorů získal 45 milionů dolarů, tedy přes miliardu korun.