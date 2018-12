Praha - Soukromí dopravci, kteří uspěli se svými nabídkami na provoz některých tratí objednávaných státem, připravují velké investice do vlaků. Společnost Arriva, která uspěla na celkem čtyřech tratích, plánuje nákupy za stovky milionů korun. S rozšířením vozového parku počítá i firma RegioJet, který bude jezdit na frekventované trase Brno-Bohumín. Vyplývá to z aktuálních informací dopravců pro ČTK. Dopravci plánují i nábor zaměstnanců.

Arriva bude od prosince 2019 následující tři roky jezdit na linkách Praha-Tanvald, Kolín-Nový Bor, Praha-Rakovník a Praha-Příbram-České Budějovice. Dopravce dostane za provoz vlaků celkem 731 milionů korun, což je o 200 milionů korun méně, než požadovaly České dráhy.

Dopravce chce na tratích využívat motorové vlaky z Německa od Deutsche Bahn, do jejichž skupiny Arriva patří. Stejný typ vlaků už nyní jezdí na lince dopravce z Prahy do Nitry. Podle mluvčího firmy Martina Faráře je společnost před nasazením do provozu ještě zmodernizuje. Celkem by mělo jít o 27 jednotek. Dopravce chce také posílit personál zhruba o 100 pracovníků, zejména na pozicích stevardů, strojvůdců a pokladních.

Ceny jízdného nebudou u Arrivy vycházet z ujetých kilometrů, ale budou stanoveny vždy pro konkrétní trasu. Podle Faráře budou ceny zohledňovat i ceny konkurence na trasách, například autobusů.

Také RegioJet počítá s investicemi do vlaků a posílení personálu, konkrétní plány chce ovšem představit až v průběhu příštího roku. V plánu je ovšem nákup vlaků i lokomotiv. Stejně jako Arriva také RegioJet počítá s otevíráním vlastních pokladen ve stanicích, kde to stát vyžaduje. RegioJet jich bude mít na trase Brno-Bohumín celkem deset.

Vedle těchto tratí oba dopravci uspěli i se svými nabídkami na provoz některých krajských a městských tratí. RegioJet bude obsluhovat například část linek v Ústeckém kraji, Arriva začne od 9. prosince jezdit na příměstské železniční lince S49 ze středočeských Roztok do pražské Libně a Hostivaře. Na všech tratích dopravci vystřídají České dráhy.

Ministerstvo dopravy se rozhodlo vybírat provozovatele objednávaných linek formou přímého přidělení. V řízení porovnává nabídky Českých drah a alternativních dopravců. Státní dopravce v těchto řízeních dosud uspěl na linkách Praha-Luhačovice, Praha-Žilina a Pardubice-Liberec.

Vedle dálkových linek, které objednává stát, vedou železniční dopravci jednání o regionálních linkách s kraji. Stávající smlouvy krajů se státním dopravcem vyprší v příštím roce.