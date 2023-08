Soudy dostanou 919 milionů na odměny advokátů či znalců, vláda dala peníze MSp

Praha - Soudy dostanou další peníze ve výši 919 milionů korun na odměny advokátů ex offo, znalců, tlumočníků a exekutorů. Vláda dnes schválila navýšení rozpočtu ministerstva spravedlnosti, informoval resort na twitteru. Navrhovaná úprava výpočtu platů soudců, jak ji obsahuje vládní konsolidační balíček je v souladu s ústavou, řekl dnes poslancům z ústavně-právního výboru Stanislav. Naopak předseda Nejvyššího soudu Petr Šuk mluvil o opaku.

Podle ministerstva mají soudy k dispozici aktuálně 516 milionů korun na úhradu provozních a mandatorních výdajů, což zahrnuje odměny advokátů ex offo, znalců, tlumočníků a exekutorů, či na náklady na zvýšené energie. "Jen z položky určené na odměny advokátů ex offo, znalců, tlumočníků a exekutorů je možno v současné době čerpat více než 70 milionů korun," poznamenal úřad.

V červenci pak úřad připravil návrh na posílení rozpočtu ministerstva, který dnes vláda schválila. Soudy tak podle resortu dostanou další peníze na úhradu odměn ve výši 919 milionů korun.

Ministerstvo hájilo úpravu soudcovských platů, zástupce soudců nesouhlasil

Navrhovaná úprava výpočtu platů soudců, jak ji obsahuje vládní konsolidační balíček je v souladu s ústavou, řekl dnes poslancům z ústavně-právního výboru náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav. Naopak předseda Nejvyššího soudu Petr Šuk mluvil o opaku. Očekává, že soudci se budou v případě přijetí změn bránit u Ústavního soudu. Debata o soudcovských platech projednávání konsolidačního balíčku ve výboru dominovala. Výbor nakonec schválení vládní předlohy plénu doporučil hlasy koaličních poslanců, opoziční byli proti.

Na možné spory kvůli soudcovským platům upozornila členka výboru za opoziční hnutí ANO Helena Válková. Stanislav zdůraznil, že úprava výpočtu platů nebude znamenat jejich snížení a na druhou stranu nevzrostou natolik razantně, jak by tomu bylo podle nynějšího vzorce. "Nedojde ani ke zmrazení, malý růst nastane," uvedl náměstek.

Snížení platů navíc bude podle něj týkat celého veřejného sektoru, úprava ohledně soudců je objektivně zdůvodněná a byla podle Stanislava třikrát projednaná se zástupci justice. "Maximálně jsme reflektovali judikaturu Ústavního soudu a jsme přesvědčeni o tom, že je to ústavně konformní," zdůraznil náměstek. "Platově je nezávislost (soudců) dána dostatečným způsobem," dodal.

"Jsme přesvědčeni o opaku," reagoval Šuk. Není podle něj pravda, že se stát chystá zasáhnout do platů ostatních úředníků, jen se má podle něho snížit objem peněz na tyto účely. Na Stanislavovo vyjádření o projednání záležitosti se zástupci justice Šuk podotkl, že šlo jen o oznámení výsledku. "Vytváříme další situaci, kdy se budeme muset bránit," poznamenal Šuk. Na dotazy, jak by si představoval úpravu platů soudců a dalších představitelů státní moci včetně vrcholných politiků odpověděl, že už se do současného znění zákona nebude zasahovat.

Platy představitelů státní moci vycházejí z takzvané platové základny. V případě soudců je nyní součinem průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství vždy za předloňský rok a zákonného koeficientu tři. Nově se má koeficient snížit na 2,82.