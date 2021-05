Soudní znalec dokončil posudek v případu otrávené Bečvy

Zlín – Soudní znalec dokončil práce na znaleckém posudku, který se týká otravy řeky Bečvy z loňského září. Policie nyní čeká na doručení materiálů. Očekává, že se tak stane do konce tohoto týdne, následně budou vyšetřovatelé s posudkem pracovat. ČTK to řekla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Posudek je pro policejní prověřování ekologické katastrofy klíčový. Vypracovával jej znalec Jiří Klicpera. V minulosti dvakrát požádal o prodloužení lhůty pro vyhotovení posudku, poprvé skončila loni v prosinci, podruhé letos v únoru. "Znalec dokončil práce na znaleckém posudku. Nyní čekáme, až nám bude doručený, mělo by to být do konce týdne. Po doručení budeme s posudkem dále pracovat a vyhodnocovat jej," řekla Javorková.

Už dříve policie uvedla, že věc prověřuje jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Pachateli za něj hrozí až šestiměsíční trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti.

Na začátku února Klicpera v pořadu Reportéři ČT řekl, že otravu řeky Bečvy nezpůsobila chemička Deza. O několik dní dříve v on-line debatě expertů také prohlásil, že viníka zářijové otravy už zná. Konkrétní ale nebyl. Policie po jeho televizním vystoupení uvedla, že znalce nezbavila mlčenlivosti, což tehdy ČTK potvrdil i Klicpera. Policie jeho vystoupení v médiích vyhodnocuje a nechce jej dále komentovat. Petici za objasnění postupu úřadů při vyšetřování otravy řeky podepsalo přes 20.000 lidí.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.