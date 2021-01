Praha - Soudní poplatky nyní nevzrostou. Sněmovna zamítla v prvním čtení vládní novelu, jež měla lidi mimo jiné odradit od podávání žalob bez šancí na úspěch. Poslanci naopak podpořili změnu trestního zákoníku zavádějící až pětileté tresty vězení za působení v nestátních ozbrojených skupinách v cizině. Sněmovna dnes nedokončila úvodní kolo debaty o návrhu na zavedení hromadných žalob spotřebitelů.

Soudní poplatky nevzrostou, Sněmovna návrh zamítla

Soudní poplatky nyní nevzrostou. Sněmovna zamítla už v úvodním kole vládní novelu, jež měla lidi mimo jiné odradit od podávání žalob bez šancí na úspěch. Zamítnutí prosadily opoziční kluby TOP 09, KDU-ČSL a SPD i hlasy poslanců koaličních ANO a ČSSD. Poslanci argumentovali nynější koronavirovou krizí.

Ministerstvo spravedlnosti uvádělo, že vyšší poplatky měly také motivovat strany sporu k tomu, aby jej vyřešily mimosoudně. Současně měly alespoň částečně pokrýt náklady státu na stále dražší chod justice. Novela měla podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) také zjednodušit osvobození od poplatků, aby chudší lidé měli přístup k soudu nadále zajištěn. Verdikt ale nechala kvůli epidemii koronaviru na poslancích.

Předloha ležela v dolní komoře skoro rok, vláda ji schválila ještě před covidovou krizí. Podle Dominika Feriho (TOP 09) by nyní bylo zvýšení poplatků nevhodné a necitlivé, spíše by měly podle něho poklesnout. Podle Lubomíra Španěla (SPD) by novela dramaticky zvýšila soudní výlohy obyvatel.

Sněmovna ji zamítla hlasy 62 z 93 přítomných poslanců. Z klubů jako celek zamítnutí nepodpořili jen opoziční Piráti.

Na dvojnásobek ze současné tisícikoruny měly vzrůst poplatky za zahájení sporu, ve kterém jde o méně než 20.000 korun. U sporů s předmětem do 40 milionů korun mělo k pěti procentům ze sporné částky přibýt další 2000 korun. Na dvojnásobek, tedy na 4000 korun, se by novela zvýšila poplatek za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů. Poplatek u zjištění nebo popření rodičovství měl vzrůst na 3000 korun.

Zdražení se mělo týkat například také návrhů uplatněných elektronickými platebními rozkazy nebo na zahájení sporů, ve kterých nejsou předmětem peníze. Vzrůst měly rovněž poplatky ve správním soudnictví, například za podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Za účast v ozbrojených skupinách v cizině má hrozit až pět let

Za působení v nestátních ozbrojených skupinách v cizině asi bude hrozit až pětileté vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou Sněmovna v prvním kole podpořila. Rozhodla o tom přes nesouhlas KSČM, která neúspěšně novelu navrhovala zamítnout pro nadbytečnost. Novelu před dalším schvalováním projedná sněmovní ústavně-právní výbor.

Zamítnutí požadoval komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, podle něhož je zapojení českých občanů do bojů v řadách separatistů na Donbase, v Africe nebo na Blízkém Východě postihováno už podle platných zákonů. Někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) ale namítla, že možnost postihu podle platného práva je komplikovaná a novela by to měla usnadnit.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvedla, že členství v nestátních ozbrojených skupinách, které jsou aktivní v ozbrojených konfliktech na území jiných zemí, lze vnímat jako významnou bezpečnostní hrozbu. Lidé působící ve zmíněných uskupeních si mohou osvojit řadu vojenských praktik, přičemž existuje riziko, že je využijí i po návratu do ČR. Mohou mít rovněž sklon k zakládání radikálních či extremistických skupin nebo ke snaze získat své následovníky v boji.

Platný trestní zákoník umožňuje postihovat službu v cizích ozbrojených silách. Týká se to ale pouze českých občanů a navíc to nelze aplikovat na působení v nestátních skupinách, tedy například v povstaleckých silách. Stejně tak jej není možné použít na působení u útvarů, které se sice za stát označují, ale nejsou jím - třeba v případě takzvaného Islámského státu.

Trestný čin účasti na teroristické skupině lze zase použít jen tehdy, jestliže se prokáže teroristický charakter uskupení - tedy zejména to, že je zaměřená na páchání teroristických trestných činů. Další trestné činy jako spolupráce s nepřítelem nebo válečná zrada jsou zase podmíněné vyhlášením válečného stavu nebo stavu ohrožení státu ze strany ČR.

Nový trestný čin "účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu" nebude vyžadovat, aby byl pachatel formálně členem uskupení. Bude postačovat i jeho faktické včlenění - například i tak, že do daného státu odcestuje s úmyslem zapojit se do bojové činnosti skupiny.

Úvodní kolo debaty o hromadných žalobách Sněmovna nedokončila

Sněmovna nedokončila úvodní kolo debaty o vládním návrhu na zavedení hromadných žalob, které by mohli podávat spotřebitelé poškození nekalými praktikami obchodníků. Poslanecké kluby ANO a ODS si krátce po poledni vyžádaly přestávky na poradu až do 14 hodin, takže předsedající Tomio Okamura (SPD) ukončil dnešní jednací den. Poslanci se opět sejdou až v úterý 9. února.

Rozpaky nad předčasným ukončením schůze vyjádřil předseda pirátské frakce Jakub Michálek. "Nechápu, proč končíme v pátek ve 12:10, nepřijde mi to úplně normální," řekl. Místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová poukazovala na to, že vzhledem ke změnám v programu jednání není přítomna řada zpravodajů k návrhům zákonů.

Projednávaný vládní návrh zákona o hromadných řízeních má do českého práva zavést hromadné žaloby. Využívat by je šlo pouze ve spotřebitelských sporech Umožnily by v jediném řízení uplatnit stejné nebo podobné nároky více lidem.

Jejich zavedení by mělo výrazně ulehčit soudům, nyní zbytečně zatíženým opakovaným projednáváním stejných otázek, zrychlit soudní řízení a jejich účastníkům ušetřit náklady.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) před poslanci řekla, že spotřebitelé často na vymáhání svých práv rezignují, protože se jim nevyplatí. Předseda sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher (ANO) řekl, že v této souvislosti se často hovoří o takzvané racionální apatii, kdy to poškození vzdají a do sporu nejdou. Zákon jim nově umožní, aby se spojili a vše vyřešili jednou žalobou.

Povede se jedno soudní řízení a celou kauzu vyřeší soud jedním rozsudkem. Návrh podle ministryně Benešové také může pomoci v boji proti takzvaným šmejdům, tedy obchodníkům používajícím nekalé praktiky. Ministryně také uvedla, že v EU má obdobnou úpravu víc než 20 členských států. Dodala, že zákon má pojistky proti zneužití.

Zpravodaj k předloze Dominik Feri (TOP 09) se domnívá, že přijímat takto komplexní změnu v tomto čase není úplně šťastné, protože není jisté, zda se ji podaří přijmout do konce volebního období. Pro přerušení debaty se vyjádřila i někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) a zdůvodnila to tím, že jde o velmi atypický institut a poslanci by se měli připravit na zásadní debatu.