Soudkyně: Trump může mluvit o části důkazů v kauze volebního spiknutí

Washington - Americká federální soudkyně dnes rozhodla, že bývalý prezident Donald Trump může veřejně šířit některé důkazy, které jeho tým dostane v procesu kolem jeho snahy zvrátit výsledky voleb z roku 2020. Přiklonila se tak k požadavkům obhajoby, informují světové zpravodajské agentury. Zároveň zdůraznila, že nebude brát ohledy na politiku, a varovala před "provokativními" výroky o procesu.

Dnešní stání ve Washingtonu bylo prvním v dané kauze, jemuž předsedala soudkyně Tanya Chutkanová, která má daný případ na starosti. Trump dnes k soudu nedorazil poté, co minulý týden před jiným představitelem soudu odmítl vinu ve všech bodech obžaloby, která jej viní z různých druhů zločinného spiknutí.

Hlavním tématem jednání byl takzvaný ochranný příkaz, který určí, jak bude moci obhajoba nakládat s důkazy, které jí prokurátoři poskytnou. Tyto příkazy jsou v USA běžnou součástí trestních řízení, přičemž cílem je zabránit zastrašování svědků či vypouštění informací, které by znemožnily sestavení nestranné poroty.

Tým zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe požadoval, aby restrikcím podléhaly veškeré důkazy, nejen materiály považované za "citlivé". Podle Chutkanové ale prokurátoři nepředložili dostatečně silné argumenty pro takovýto postup, uvádí agentura Reuters. Samotný příkaz soudkyně ihned nevydala, řekla však, že tak učiní co nejrychleji.

Na stranu obžaloby se přiklonila v tom, které důkazy by měly být považovány za citlivé a kdo k nim může mít přístup, píše agentura AP. Vláda přitom jako citlivou prezentuje velkou většinu důkazů.

Dnešní jednání přineslo první významnější argumentační střet v daném případě mezi prokurátory a Trumpovým týmem vedeným právníkem Johnem Laurem. Státní zástupce Thomas Windom v souvislosti s potenciálním zveřejňováním důkazů obhajobu nařkl, že se bude snažit vést proces "v médiích". Lauro zase argumentoval, že restrikce na Trumpovo vyjadřování by obviněného mohly dostat do problémů během jeho kampaně před novými prezidentskými volbami.

"Je trestně obviněný. Bude čelit omezením stejně jako každý jiný obviněný," řekla o Trumpovi Chutkanová. "Existence politické kampaně se do mého rozhodnutí nepromítne. Hodlám z této věci politiku vynechat," citovala ji média.

Soudkyně zároveň Trumpa varovala, že jakékoli "provokativní výroky o tomto případu" by zvýšily potřebu rychlého dokončení procesu. Prohlásila, že bude pečlivě sledovat Trumpova slova a že přijme "veškerá potřebná opatření na ochranu tohoto procesu".

Další jednání je na programu 28. srpna, kdy by mohla Chutkanová určit termín hlavního líčení.

Trump si přeje, aby se soud v jeho volební kauze konal až po příštích volbách

Bývalý americký prezident Donald Trump si přeje, aby se hlavní líčení v soudním procesu, v němž čelí obvinění ze snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2020, konalo až po příštích prezidentských volbách v roce 2024, pokud vůbec, informuje agentura Reuters. Trump se takto vyjádřil poté, co vyšetřovatel americké vlády Jack Smith ve čtvrtek federálnímu soudu ve Washingtonu jako termín zahájení líčení navrhl 2. leden příštího roku.

"K takovému procesu ...... by mělo dojít, pokud vůbec, až po volbách," uvedl Trump v noci na dnešek v příspěvku na své sociální síti Truth Social. Bývalý prezident je aktuálně jasným favoritem na zisk republikánské nominace do příštích prezidentských voleb. Povolební termín začátku hlavního líčení by v případě Trumpova vítězství mohl prezidentovi umožnit své stíhání zastavit, píše Reuters.

Smith začátkem srpna oznámil obžalobu Trumpa ze zločinného spiknutí proti americkým voličům i vládě Spojených států. Podle vyšetřovatelů se Trump dopustil nezákonného jednání, když po porážce v posledních prezidentských volbách šířil nepodložená tvrzení o podvodech s hlasy a společně s dalšími aktéry hledal způsoby, jak zablokovat potvrzení vítězství demokrata Joea Bidena.

Trump naopak jakékoli porušení zákona odmítá a jeho tým obvinění neustále vykresluje jako politicky motivovaná.

Pokud by hlavní líčení v Trumpově volební kauze začalo již v lednu, znamenalo by to, že by exprezident stanul před soudem třikrát už v první polovině příštího roku. Na konci března jej čeká začátek soudu v New Yorku v kauze údajného falšování podnikatelských záznamů, o dva měsíce později má na Floridě začít proces kolem přechovávání vládních dokumentů po odchodu z funkce.