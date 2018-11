Praha - Představitelé českého soudnictví dnes ostře zkritizovali návrh, z nějž chce ministerstvo spravedlnosti vycházet při rekodifikaci civilního procesního práva. Na konferenci v Senátu označili současnou podobu věcného záměru civilního řádu soudního za nemoderní, neúplnou, ryze teoretickou a neopravitelnou. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (ANO) řekl, že ho kritika mrzí, a soudcům slíbil další debatu nad návrhem. Jeho úřad prý nebude usilovat o přijetí nového civilního řádu v tomto volebním období.

Teze k právní normě, která má nahradit mnohokrát novelizovaný občanský soudní řád z roku 1963, připravila za Kněžínkova předchůdce Roberta Pelikána (ANO) pětičlenná skupina právníků. Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala situaci přirovnal k tomu, jako by metodiku k operacím napsal lékař, který nikdy neoperoval, a ti, kteří operují denně, by se těmito pravidly museli řídit. Zároveň ale zdůraznil, že současný ministr za návrh nemůže.

Fialovi i dalším představitelům justice vadí, že si tvůrci návrhu v první řadě nezpracovali důkladnou analýzu toho, co ve stávajícím procesu funguje a nefunguje, a nestanovili si parametry toho, čeho vlastně chtějí dosáhnout. "Stávající cesta je špatná, protože nezačíná na začátku, ale uprostřed. Návrh věcného záměru se týká jen sporného civilního procesu, vůbec se nedotýká zvláštních řízení soudních ani exekucí a insolvencí. Nezabývá se doručováním soudních a vůbec úředních písemností," připomněl. Nový předpis by měl být podle něj komplexní a zahrnout všechny aspekty od porušení práva přes soudní řízení až po nápravu práva.

Také ústavní soudce Jaromír Jirsa si přeje, aby jediný zákon přirozeně propojil a dokonale na sebe navázal nalézací, odvolací, insolvenční, exekuční, případně i dědické řízení. Chci nový procesní předpis, ale nerad bych, aby byl uspěchaný," řekl. "Proces musí být moderní, svižný, light - odtučněný od různých upachtěných postupů, kterým se soudci musí věnovat takřka na každém kroku," podotkl.

Kněžínek dnes činnost rekodifikační skupiny vedené akademikem Petrem Lavickým bránil. "Ministerstvo vykonalo velký kus práce na tom, aby se rekodifikace rozjela. Je pravdou, že pracovní tým pracoval v poměrně malém kroužku, ale kdyby ne, tak by nikdy žádný výstup přijat nebyl," uvedl. "Proto mě mrzí kritika, že nic nebylo konzultováno, že je to dílo příliš akademické a odtržené od reality," doplnil s tím, že návrh je "výstupem pro další debatu", práce na něm neskončily a bude nutné vytvořit jeho další části.

"Předložený materiál není způsobilým, abychom na jeho základě vedli další debaty. Jeho užitečnost spatřuji v tom, že nám ukázal cestu, kudy se rozhodně dát nemáme," reagoval Petr Šuk z Nejvyššího soudu. Jeho kolega Zdeněk Krčmář připomněl pohádku Járy Cimrmana, která u dětí propadla. "Ministerstvo spravedlnosti by mělo zpozornět, protože věcný záměr civilního řádu soudního propadl zejména u soudců," glosoval. Předseda středočeského krajského soudu Ljubomír Drápal pak návrh označil za remake předpisů z 19. století, který by se hodil do muzea kuriozit.