Soudce Simon se domnívá, že jeho aktivity jsou v souladu se zákonem

Praha - Kandidát na ústavního soudce Pavel Simon odmítl před senátory kritiku svých mimosoudcovských aktivit. Podle něj jsou v souladu se zákonem, což mu potvrdili experti. Simon, který je předsedou senátu Nejvyššího soudu se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu, to dnes uvedl před schvalováním své kandidatury. Poděkoval prezidentu Petru Pavlovi, že nadále stojí za jeho nominací, neboť chce mít Ústavní soud pestrý myšlenkově, hodnotově i lidsky. Senátní výbory souhlas se Simonovou kandidaturou nedoporučily.

"Lidská důstojnost a svoboda jsou pro mne nejvyššími hodnotami," zdůraznil Simon. Dodal, že je hodnotově ukotvený, což vnímá spolu s právními znalostmi jako jeden z předpokladů pro výkon funkce ústavního soudce. Podotkl, že v maximální možné míře hledá možnosti odškodnění těch, kterým státní orgány ublížily. Uvedl také, že v Česku je hranice odškodnění nastavena extrémně vysoko v porovnání s jinými státy. Podle předsedy senátorského klubu SEN 21 a Pirátů Václava Lásky ale Simon nectí zásadu, že spravedlnosti je třeba dosáhnout za každou cenu.

Simona podle místopředsedy ústavně-právního výboru Michaela Canova (SLK) diskvalifikují jeho mimosoudcovské aktivity. Jako příklad uvedl "úmyslně klamavé použití zkráceného titulu Dr." na webu společnosti, kterou Simon donedávna vlastnil s manželkou a která se věnuje jedné z čínských metod k léčení stresu. Simon tím podle Canova zároveň porušil zákaz jiné výdělečné činnosti vyjma pedagogické. Simon uznal, že není institucionálním pedagogem, avšak speciální zákony mu lektorství jógy umožňují. Podle senátora Lásky by to ale bylo možné vnímat spíše jako obcházení zákona. "Když někoho učíte kanastu nebo mariáš a máte na tom postaven rodinný byznys, tak už to není pedagogická činnost," přidal se Pavel Fischer (nezávislý).

Marek Hilšer z klubu Starostů uvedl, že Simonovy vedlejší aktivity porušují požadavky na soudcovskou důstojnost a etiku, neboť soudce své kurzy propagoval a nabízel na ně slevu. Kandidát uvedl, že byla pouze použita jeho fotografie. Ke zkrácenému titulu uvedl, že se nevydával za lékaře, ale nechtěl, aby se na něj klienti obraceli s právními problémy a zároveň chtěl ukázat, že má akademické vzdělání. Podle Fischera ale Simon na webu společnosti s ručením omezeným poskytoval "zdravotní rady", podle Simona to byla pouze obecná doporučení. "Já nechci mít soudce s ručením omezením," dodal senátor.

Předseda senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra nebo Hana Kordová Marvanová (za ODS) se ohradili proti výtkám Soudcovské unie, podle níž výhrady senátorů proti Simonovým verdiktům, které Ústavní soud následně zrušil nebo korigoval, byly "ryze politickou kritikou", ohrožováním soudcovské nezávislosti a podrýváním důvěry v právní stát. Fischerovi chybí mezi kandidáty silné osobnosti, které se na Ústavním soudu osvědčily.

Senátoři budou o Simonově nominaci rozhodovat v tajné volbě během polední přestávky.

Pavel: Kandidáti na soudce ÚS jsou veřejně rozebíráni více než v minulosti

Kandidáti na soudce Ústavního soudu (ÚS) jsou veřejně důkladně rozebíráni, jako tomu nebylo nikdy předtím, dokonce ani u některých skutečně kontroverzních kandidátů. Senátorům to dnes v projevu řekl prezident Petr Pavel, který na plénum horní parlamentní komory přišel obhájit svého kandidáta na ústavního soudce Pavla Simona. Soudce Nejvyššího soudu má z dosavadních nominantů nejhorší vyhlídky na získání souhlasu senátorů, jako prvního z Pavlových adeptů ho odmítly oba výbory, které se návrhem zabývaly.

"Opakovaně jsme svědky toho, že kandidáti na ústavní soudce jsou veřejně tak důkladně rozebíráni, jako tomu nebylo nikdy předtím. A to dokonce detailněji než u některých skutečně kontroverzních kandidátů, které navrhovali moji předchůdci," řekl Pavel. Klade si otázku, proč je "grilování" nominantů tak detailní a jde i hluboko do jejich osobního života, uvedl.

"Je to jen nově pojatým detailním zájmem o jejich osobnost? Nebo je to nějaký vzkaz? Za nejdůležitější však považuji otázku, kde je hranice veřejného zájmu?" tázal se prezident. Otázkou podle něj je, kde je hranice, která umožní ověřit předpoklady kandidátů a požadavky na ně kladené, na druhé straně ale nepovede k tomu, že se kvalitní a slušní právníci začnou nominací obávat a raději je nepřijmou.

"Od špiček české justice jsem již několikrát slyšel i názor, že v případě trvání takového trendu se obávají o nezávislost soudního rozhodování. Věřím, že tak daleko nejsme. Ale jsem přesvědčen, že si podobné otázky musíme klást. Abychom třeba i v dobré víře nezpůsobili škodu, kterou jsme původně ani nezamýšleli," dodal Pavel.

Simon prezidentovi k výhradám, které se objevily v médiích, předložil své stanovisko a vysvětlení. Bylo přesvědčivé a dostačující, řekl Pavel.

Simon je předsedou senátu Nejvyššího soudu se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu. Čelil kritice některých senátorů kvůli svému postoji k tomuto odškodňování. Poukazovali také na to, že část rozhodnutí, na nichž se podílel, v minulosti před ÚS neobstála. Soudce k tomu uvedl, že ÚS nezrušil žádné rozhodnutí, které sám připravoval. Senátoři kritizovali také Simonovo bývalé podílnictví ve společnostech jeho manželky. Soudce uvedl, že ve firmách působil jen jako lektor jógy.

"Specializací Pavla Simona je rozhodování o odpovědnosti za škody způsobené veřejnou mocí, kde se střetávají práva a zájmy jednotlivců se zájmy státu. A to je agenda, která je dobrou průpravou pro to, co dělají soudci Ústavního soudu," řekl Pavel.

Součástí úvah o složení ÚS je podle něj i zvažování poměru mezi soudci takzvaně zdrženlivými a aktivistickými. Simon je podle Pavla spíše zdrženlivým, není ale formalistou omezujícím se na mechanické převyprávění právní úpravy. "Jednoduše je soudcem, který důsledněji respektuje vůli zákonodárců. Jako takový je podle mne potřebnou součástí postupně obsazovaného pestrého Ústavního soudu," uvedl.