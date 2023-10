Soudce Simon nebude ústavním soudcem, Senát ho neschválil

Praha - Soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon nebude ústavním soudcem. Senát dnes jeho nominaci neschválil. Rozhodl tak podle očekávání v souladu s doporučením obou svých výborů, které kandidaturu projednávaly. Simon se stal prvním adeptem prezidenta Petra Pavla, který v horní parlamentní komoře neprošel. Nepomohla mu ani prezidentoval přítomnost při celém dnešním projednávání jeho kandidatury.

Simon dostal podle předsedy senátní volební komise Jana Tecla (ODS) v dnešních tajných volbách 23 hlasů ze 73 odevzdaných. Před týdnem v ústavně-právním výboru získal Simon v tajných volbách hlasy tří z osmi členů, ve výboru pro lidská práva dostal jen jeden hlas z pěti.

Prezident by tak měl ještě letos nominovat dva adepty na ústavní soudce. Prezidentská kancelář v úterý ČTK sdělila, že další nominant bude z advokacie. Podle serveru Echo24 by kandidátkou mohla být Lucie Dolanská Bányaiová, která se specializuje na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé a evropské právo.

Pavel: Kandidáti na soudce ÚS jsou veřejně rozebíráni více než v minulosti

Kandidáti na soudce Ústavního soudu (ÚS) jsou veřejně důkladně rozebíráni, jako tomu nebylo nikdy předtím, dokonce ani u některých skutečně kontroverzních kandidátů. Senátorům to dnes v projevu řekl prezident Petr Pavel, který na plénum horní parlamentní komory přišel obhájit svého kandidáta na ústavního soudce Pavla Simona. Soudce Nejvyššího soudu má z dosavadních nominantů nejhorší vyhlídky na získání souhlasu senátorů, jako prvního z Pavlových adeptů ho odmítly oba výbory, které se návrhem zabývaly.

"Opakovaně jsme svědky toho, že kandidáti na ústavní soudce jsou veřejně tak důkladně rozebíráni, jako tomu nebylo nikdy předtím. A to dokonce detailněji než u některých skutečně kontroverzních kandidátů, které navrhovali moji předchůdci," řekl Pavel. Klade si otázku, proč je "grilování" nominantů tak detailní a jde i hluboko do jejich osobního života, uvedl.

"Je to jen nově pojatým detailním zájmem o jejich osobnost? Nebo je to nějaký vzkaz? Za nejdůležitější však považuji otázku, kde je hranice veřejného zájmu?" tázal se prezident. Otázkou podle něj je, kde je hranice, která umožní ověřit předpoklady kandidátů a požadavky na ně kladené, na druhé straně ale nepovede k tomu, že se kvalitní a slušní právníci začnou nominací obávat a raději je nepřijmou.

"Od špiček české justice jsem již několikrát slyšel i názor, že v případě trvání takového trendu se obávají o nezávislost soudního rozhodování. Věřím, že tak daleko nejsme. Ale jsem přesvědčen, že si podobné otázky musíme klást. Abychom třeba i v dobré víře nezpůsobili škodu, kterou jsme původně ani nezamýšleli," dodal Pavel.

Simon prezidentovi k výhradám, které se objevily v médiích, předložil své stanovisko a vysvětlení. Bylo přesvědčivé a dostačující, řekl Pavel.

Simon je předsedou senátu Nejvyššího soudu se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu. Čelil kritice některých senátorů kvůli svému postoji k tomuto odškodňování. Poukazovali také na to, že část rozhodnutí, na nichž se podílel, v minulosti před ÚS neobstála. Soudce k tomu uvedl, že ÚS nezrušil žádné rozhodnutí, které sám připravoval. Senátoři kritizovali také Simonovo bývalé podílnictví ve společnostech jeho manželky. Soudce uvedl, že ve firmách působil jen jako lektor jógy.

"Specializací Pavla Simona je rozhodování o odpovědnosti za škody způsobené veřejnou mocí, kde se střetávají práva a zájmy jednotlivců se zájmy státu. A to je agenda, která je dobrou průpravou pro to, co dělají soudci Ústavního soudu," řekl Pavel.

Součástí úvah o složení ÚS je podle něj i zvažování poměru mezi soudci takzvaně zdrženlivými a aktivistickými. Simon je podle Pavla spíše zdrženlivým, není ale formalistou omezujícím se na mechanické převyprávění právní úpravy. "Jednoduše je soudcem, který důsledněji respektuje vůli zákonodárců. Jako takový je podle mne potřebnou součástí postupně obsazovaného pestrého Ústavního soudu," uvedl.