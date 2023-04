Soudce pokáral Trumpa za nevhodné příspěvky, novinářka vypovídala

New York - Bývalá novinářka Elle J. Carrollová dnes u soudu v New Yorku vypověděla, že ji pozdější americký prezident Donald Trump v roce 1996 doprovodil do obchodu s oblečením a tam ji znásilnil. Trump k soudu zatím osobně nepřišel, obvinění ale odmítá, píše agentura AP. Soudce Lewis Kaplan dnes Trumpa pokáral za jeho nejnovější příspěvky na sociální síti Truth Social, které byly podle soudce "zcela nevhodné", uvedl deník The Guardian. Carrollová žaluje Trumpa za napadení a pomluvu a žádá odškodnění poté, co Trump její obvinění označil za lež.

Carrollová v roce 2019 ve své knize Trumpa obvinila, že ji v 90. letech znásilnil v převlékací kabince v obchodě s oblečením v New Yorku naproti mrakodrapu Trump Tower. Trump na obvinění reagoval prohlášením, že Carrollová je lhářka, a řekl, že incident se stát nemohl, protože ona "není jeho typ".

"Jsem tu, protože mě Donald Trump znásilnil, a když jsem o tom napsala, řekl, že se to nestalo. Lhal a zničil mou pověst a já jsem tady, abych se pokusila získat svůj život zpět," vypověděla Carrollová u soudu, který začal v úterý.

Trump, který se zatím jednání nezúčastnil, označil případ za "vymyšlený podvod" a právníka Carrollové za "politického agenta". Soudce Kaplan varoval právníky bývalého prezidenta, že taková vyjádření k případu by mohla Trumpovi přivodit další právní problémy.

Proces se koná u federálního soudu pro občanskoprávní spory, což znamená, že Trumpovi bez ohledu na výsledek nehrozí vězení. Nemusí se také dostavit k soudu a jeho právníci naznačili, že s největší pravděpodobností nebude vypovídat. Carrollová požaduje po Trumpovi blíže nespecifikované odškodné a odvolání výroků o tom, že lže. Proces bude trval ještě asi týden.