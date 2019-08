Soudce Elischer u soudu popřel úplatky a zkritizoval policii

Praha - Soudce pražského vrchního soudu Ivan Elischer se v dnešním hlavním líčení ostře ohradil proti obžalobě, podle níž zmanipuloval několik odvolacích řízení s vietnamskými pachateli drogové kriminality. Uvedl, že práci jeho senátu nikdy neovlivnily peníze nebo jakýkoliv člověk. Zkritizoval postup, údajnou podjatost a neodbornost policie. Vypovídal celkem čtyři hodiny, pokračovat bude v úterý.

Obsáhlá obžaloba tvrdí, že Elischer od roku 2013 dlouhodobě vycházel vstříc požadavkům svého přítele Nguyen Quoc Hunga, pro kterého v neveřejných rejstřících lustroval pachatele z řad Vietnamců. V několika případech pak stíhaným Vietnamcům údajně zmírnil za úplatek trest a v jedné kauze údajně naopak tresty zvýšil ze msty, protože obžalovaní nepřistoupili na nabídku jeho "služeb".

Stíhání čelí vedle soudce a Nguyen Quoc Hunga také dvě Vietnamky, které údajně poskytly úplatek za své příbuzné, a dva jejich krajané, kteří se podle obžaloby na zprostředkování úplatků podíleli.

"Nikdy jsem nepřijal peníze, abych rozhodoval nezákonně. Ostatní obžalované kromě pana Hunga neznám, nikdy jsem se s nimi nesetkal, vietnamsky neumím," řekl devětapadesátiletý Elischer u pražského městského soudu. Podle obžaloby si v jednom případě přišel na milion, ve druhém si s dvěma obžalovanými rozdělil 670.000 korun.

Z hlavního líčení dnes vyplynulo, že policie našla v Elischerově soudní kanceláři obálku se zhruba 950.000 korun. Elischer kategoricky popřel, že by tyto peníze pocházely z trestné činnosti. Vysvětlil, že nedůvěřuje bankám, a proto si vydělané peníze raději ponechává v hotovosti. Zcela odmítl motiv naznačený obžalobou - totiž že chtěl korupcí řešit svou ekonomickou situaci a uspokojit zálibu v cestování.

Elischer vyzdvihl, že prověrka všech jeho spisů, kterou nařídil předseda vrchního soudu, nezjistila nic mimořádného. Ohledně obstarávání informací pro Hunga připustil, že to skutečně dělal, nicméně podotkl, že "v mnoha případech šlo o veřejné informace". Stejně tak přiznal, že za jednoho z obžalovaných sám zpracoval dodatek k odvolání. Popřel ale, že by dokument také podepsal jménem obžalovaného a že by listinu odnesl do soudní podatelny.

Obžalovaný soudce obšírně zkritizoval práci Národní centrály proti organizovanému zločinu i státního zastupitelství. Podle něj mu upřely právo na spravedlivý proces a "nedá se říct, že by znaly právo". Uvedl také, že ho uráží, že správnost rozhodování vrchního soudu hodnotili "policejní kapitáni bez právního vzdělání".

"Přípravné řízení pokládám za nezákonné, policejní orgány za podjaté a obstarané důkazy za nepoužitelné. Soud by z nich neměl vycházet," shrnul Elischer.

Vinu dnes odmítl také údajný organizátor korupce Nguyen Quoc Hung. "Nesouhlasím s obžalobou. Nikomu jsem nedával žádné peníze a také jsem nikdy od nikoho žádné nedostal," řekl stručně muž, který je od svého loňského zadržení ve vazbě. Přiznal, že se s Elischerem zná, poté ale využil svého práva odmítnout výpověď.

V úterý bude Elischer odpovídat na otázky soudního senátu. Soud předvolal jako svědky tři Elischerovy kolegy z vrchního soudu, není ale jasné, zda se dostanou ke slovu. Nejprve totiž musí dostat prostor k výpovědím zbylí čtyři obžalovaní.

Za zneužití pravomoci, přijímání úplatků, neoprávněný přístup do počítačového systému a za nadržování hrozí Elischerovi až 12 let vězení a také trest propadnutí majetku. Do pravomocného skončení stíhání nesmí soudit a pobírá polovinu svého platu.