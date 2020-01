Soudce Elischer neuspěl s návrhem kárné žaloby na Bradáčovou

Praha - Obviněný soudce Ivan Elischer neuspěl s žádostí, aby ministryně spravedlnosti podala kárnou žalobu na pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou a její podřízenou Lenku Šimkovou. Ministerstvo to dnes uvedlo na dotaz ČTK. Elischer, který čelí obžalobě mimo jiné za přijímání úplatků, si stěžoval na nepřiměřené průtahy při posuzování jeho stížnosti proti zahájení trestního stíhání.

"Paní ministryně vyhodnotila podněty směřující proti státní zástupkyni Lence Šimkové a vrchní státní zástupkyni v Praze Lence Bradáčové a dospěla k závěru, že kárný návrh podávat nebude," sdělilo ČTK tiskové oddělení ministerstva.

Elischer adresoval ministryni Marii Benešové (za ANO) ještě další podnět ke kárnému řízení, který se týká dozorového státního zástupce jeho kauzy Vladimíra Pazourka a soudkyně pražského městského soudu Veroniky Cukerové. O tomto podnětu zatím ministryně nerozhodla, dodal úřad.

Soudce pražského vrchního soudu Elischer je obžalovaný z toho, že ovlivňoval rozhodování svého senátu ve prospěch některých stíhaných Vietnamců, kteří mu za to platili. Za zneužití pravomoci a přijímání úplatků mu hrozí až 12 let vězení a také trest propadnutí majetku. Až do pravomocného skončení stíhání nesmí soudit. Vinu odmítá, policii už dříve označil za neobjektivní a podjatou.

Ohledně Šimkové Elischer poukazoval na to, že jí trvalo téměř půl roku, než rozhodla o jeho stížnosti proti obvinění. Bradáčové pak vytýkal, že tuto dobu následně označila za přiměřenou. Pražská vrchní státní zástupkyně už dříve ČTK sdělila, že Elischerův podnět ke kárné žalobě považuje za zcela nedůvodný a argumentačně nepodložený.

V hlavním líčení s Elischerem a jeho spoluobviněnými plánuje pražský městský soud pokračovat v polovině února.