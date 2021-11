Soudce Elischer dostal devět let vězení, ovlivňoval řízení

Praha - Pražský městský soud dnes potrestal devíti lety vězení soudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera za zneužití pravomoci, přijímání úplatků, neoprávněný přístup do počítačového systému a nadržování. Obžaloba tvrdí, že soudce bral úplatky od vietnamské komunity, která chtěla ovlivnit rozhodování v některých odvolacích řízeních o drogové kriminalitě. Elischer to popírá. Dnešní rozhodnutí není pravomocné, případným odvoláním by se zabýval Vrchní soud v Olomouci.

"Máme za to, že provedeným dokazováním byl skutkový děj prokázán," uvedla předsedkyně trestního senátu Veronika Cukerová. Podle ní se prokázalo, že Elischer přijal úplatek a porušoval zákon o soudech a soudcích. Kromě trestu vězení uložila Cukerová Elischerovi peněžitý trest milion korun, další milion mu má podle verdiktu propadnout.

Elischer podle obžaloby od roku 2013 dlouhodobě vycházel vstříc požadavkům svého přítele Nguyena Quoce Hunga, který je odděleně stíhán jako uprchlý. V neveřejných rejstřících pro něj údajně lustroval pachatele z řad Vietnamců. V několika případech pak stíhaným Vietnamcům podle státního zástupce zmírnil za úplatek trest za drogovou kriminalitu, a v jedné kauze údajně naopak tresty zvýšil ze msty, protože obžalovaní nepřistoupili na nabídku jeho "služeb". Ke stěžejním důkazům patří odposlechy.

Cukerová konstatovala, že ačkoli měl Elischer z pozice soudce možnost významně ovlivnit rozhodnutí odvolacího senátu, v němž působil, nelze rozsudky, jež senát vynesl, považovat za nezákonné. Šlo totiž vždy o rozhodnutí celého odvolacího senátu, ne samotného Elischera.

Vedle Elischera soud potrestal i dvě ženy vietnamského původu, které údajně poskytly úplatek za své příbuzné, a dva jejich krajany, kteří se podle obžaloby na zprostředkování úplatků podíleli. Třem z nich uložil podmíněné tresty, jednoho poslal na tři roky do vězení.

Elischer v minulosti odmítl, že by jeho práci ovlivnily peníze nebo jakýkoliv člověk. Připustil, že Hungovi skutečně obstarával informace, nicméně podotkl, že v mnoha případech šlo o informace veřejné. Stejně tak přiznal, že za jednoho z obžalovaných sám zpracoval dodatek k odvolání. Vyzdvihl ale, že prověrka všech jeho spisů, kterou nařídil předseda vrchního soudu, nezjistila nic mimořádného.

Vinu dříve u soudu odmítli i další obžalovaní, pouze Mac Van Nhat, který je doktorem práv, přiznal, že Hungovi předal peníze na ovlivnění výše trestu obžalovaného Vietnamce, jehož pak soudil Elischer. Podle Nhatova právníka šlo o ojedinělý exces ve snaze pomoci příbuznému.