Soud zvýšil odběrateli Březinova lihu Ryškovi trest z 6 na 7 let

Před senátem Vrchního soudu v Olomouci stanul 29. října 2020 Marian Ryška z Opatovic na Přerovsku, kterého krajský soud potrestal za odběr nelegálního lihu od Radka Březiny šesti let vězení. Podle rozsudku si nechal během pěti let dovézt nejméně 32.000 litrů lihu, škoda na daních byla vyčíslena na 8,5 milionu korun. ČTK/Svoboda Jaroslav

Olomouc - Olomoucký vrchní soud zvýšil Marianu Ryškovi z Přerovska trest za odběr nelegálního lihu od Radka Březiny o rok na sedm let. Čtyřiapadesátiletý muž si během pěti let nechal dovézt od členů lihové mafie podle rozsudku nejméně 32.000 litrů lihu, škoda na daních byla vyčíslena na 8,5 milionu korun. Vyššího trestu se domáhal žalobce, Ryška naopak trestnou činnost popíral.

Vrchní soud muži zmírnil právní kvalifikaci na základě novelizace trestního zákoníku týkajícího se hranice způsobené škody. Daňový únik ve výši 8,5 milionu korun nyní spadá do škody značného rozsahu, nikoliv velkého rozsahu. "Po vyhodnocení všech kritérií jsme uložili trest sedmi let, ještě při spodní hranici zvýšené trestní sazby," uvedl soudce Aleš Vašků. Poukázal na to, že soud u něj neshledal žádnou polehčující okolnost, naopak jako přitěžující vyhodnotil delší dobu páchání trestného činu, výši škody i postoj obžalovaného, který trestnou činnost celou dobu popíral.

Státní zástupce Robert Henzel navrhoval trest zvýšit na 7,5 let. Žádal také umístění obžalovaného do přísnějšího typu věznice se zvýšenou ostrahou, tomu však soud nevyhověl. Ryškovi však soud potvrdil sedmiletý zákaz činnosti.

Muže usvědčila především výpověď šéfa lihové mafie Radka Březiny i jeho bratra Tomáše, se kterými podle obžaloby léta spolupracoval. V lihové mafii byl znám jako Mike, tak ho měl uloženého ve svém telefonu i Radek Březina. Ryška však i dnes u soudu tvrdil, že se stal obětí msty Radka Březiny, protože proti němu vypovídal již dříve v jiném případu. "Motivace výpovědí Radka a Tomáše Březiny může spočívat ve snaze o revanš," podotkl obhájce s tím, že se Radek Březina snažil jeho klientovi uškodit. Již krajský soud však Březinovu výpověď vyhodnotil jako věrohodnou, stejný názor má i vrchní soud s tím, že trestnou činnost potvrzují i další důkazy.

Ryška nelegální líh od zlínského podnikatele odebíral podle rozsudku v letech 2004 až 2008. Březinovi spolupracovníci přivezli nákladním autem do Opatovic na Přerovsku dvakrát až třikrát ročně obří nádrže a počkali na vyložení.

Kauza lihové mafie v čele s Radkem Březinou vyplula na povrch na podzim 2012. Většina členů organizace, která na trh dodala desítky milionů litrů nezdaněného lihu se škodou na daních dosahující 5,6 miliardy korun, již byla pravomocně odsouzena, Březina dostal 13 let. Žalobci pak začali odkrývat navazující případy odběratelů nelegálního lihu a těch, co trestnou činnost maskovali. Naposledy olomoucký krajský soud uložil desetileté tresty za nelegální odběr lihu Pavlu a Petrovi Hemžským, majitelům likérky HP premium z Hluboček na Olomoucku. Podle rozsudku šlo o 340.000 litrů nezdaněného lihu, škoda na daních je vyčíslena na 89 milionů korun. I tímto případem se bude zabývat vrchní soud, oba se odvolali.