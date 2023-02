Soud zvýšil Alainu Banongovi výjimečný trest za vraždu v Brně na 26 let

V doprovodu vězeňské stráže stanul před olomouckým vrchním soudem Alain Banongo, kterému brněnský krajský soud uložil výjimečný trest 23 let vězení za to, že předloni v Brně ubil jiného muže nářadím a poté ho zapálil v autě. 8. únor 2023, Olomouc.

V doprovodu vězeňské stráže stanul před olomouckým vrchním soudem Alain Banongo, kterému brněnský krajský soud uložil výjimečný trest 23 let vězení za to, že předloni v Brně ubil jiného muže nářadím a poté ho zapálil v autě. 8. únor 2023, Olomouc. ČTK/Heloňa Stanislav

Olomouc - Za brutální vraždu mladého muže v Brně, za fyzické napadení dalších dvou lidí, loupež a krádeže zvýšil dnes Vrchní soud v Olomouci Alainu Banongovi původně uložený výjimečný trest ve výši 23 let o tři roky na 26 let. Vyhověl tak státní zástupkyni, která žádala přísnější trest. Bývalý boxer se vraždou snažil zakrýt svou původní trestnou činnost, poškozený jej přistihl, když rozebíral u garáží kradené vozidlo. Muže několikrát udeřil kovovým klíčem do hlavy, poté jej naložil do kufru a auto zapálil.

Soud muže odsoudil za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem, původně byl odsouzen za vraždu spáchanou zvlášť trýznivým způsobem. Podle znalce, který dnes u soudu vypovídal, upadl napadený po některé z ran nářadím do bezvědomí a následnou situaci již nevnímal. Na právní kvalifikaci to však vliv nemělo. "Šlo o surový způsob, šlo o devět ran do hlavy extrémní intenzitou," uvedla soudkyně. Poukázala i na to, že Banongo za velmi krátkou dobu a z naprosto malicherných důvodů spáchal velké množství trestných činů. Soud podle ní považoval dosavadní trest za příliš mírný.

Trest ve výši minimálně 25 let požadovala i žalobkyně Jarmila Ošlejšková. Krajský soud podle ní přecenil lítost a omluvu. "Obžalovaný řádil jak blázen v rámci jednoho dne od 04:00 do 17:00, kdy zvládl spáchat sedm trestných činů. Je to případ mimořádný, je potřeba jej izolovat od společnosti," uvedla žalobkyně. Třicetiletý Banongo, který na žádost eskorty zůstal jako nebezpečná osoba u jednání spoután na nohou i rukou, se dnes u soudu kál a uvedl, že všeho velmi lituje. "Choval jsem se jak nelítostný blázen," uvedl.

Vše se událo 31. července 2021, podle rozsudku za jediný den Banongo spáchal sedm trestných činů. Nejprve v obci Holubice na Vyškovsku odcizil vůz, později motorku. V obci také vnikl do areálu, kde se zmocnil auta. O něco později v autodílně v Brně fyzicky napadl prodavače a kolem poledne odcizeným vozidlem rozrazil bránu do komplexu garáží. Tam se pokusil ukradené auto rozebrat, narazil však na svědka, který zde čistil vůz. Muže nejprve devětkrát udeřil kovovým klíčem do hlavy a těžce jej zranil. Poté tělo muže v bezvědomí naložil do kufru auta a zapálil jej.

V trestné činnosti pokračoval dál, mezi 13:00 až 14:00 napadl v autobazaru majitele a ukradl mu džíp. V 17:00 ho policie po honičce zadržela. Muž se zčásti doznal, vypověděl ale, že byl pod vlivem drog. Část skutku si prý nepamatoval a dozvěděl se o ní ze spisu. Podle vrchního soudu byly jeho pohnutky malicherné - lidi agresivně napadal jen kvůli tomu, že mu došly pohonné hmoty a potřeboval se přemístit. Jeho chování označil dnes soud za extrémně nebezpečné.

Banonga soud potrestal vedle vraždy také z loupeže, neoprávněného užívání cizí věci, ublížení na zdraví, výtržnictví, pokusu o krádež a poškození cizí věci. Obžalovaný si vyslechl úhrnný trest, je odsouzený z dřívějška za krádeže a neoprávněné užívání cizí věci. V době páchání trestné činnosti byl v podmínce.