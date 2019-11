Soud zrušil rozsudek v kauze pokus vraždy bohatého manžela v Brně

Olomouc - Olomoucký vrchní soud zrušil rozsudek brněnského krajského soudu, který poslal na 16 let dvojici milenců za pokus o vraždu manžela v brněnském lomu Hády. Kauza míří zpět k brněnskému krajskému soudu, který musí doplnit dokazování. Dvaasedmdesátiletého muže se podle obžaloby pokusil zabít devětadvacetiletý Josef Kopriva, který ho strčil se srázu. Podle žalobců jej k tomu navedla devětatřicetiletá Eva Grycová, která to však po celou dobu procesu popírá.

Odvolací soud dnešním rozhodnutím vyhověl námitkám obhajoby obžalované Grycové. I u dnešního jednání měla podporu svého manžela, podle kterého se činu nedopustila. Vrchní soud však zároveň zrušil návrh na propuštění ženy z vazby s tím, že nadále hrozí, že se vyhne trestnímu stíhání útěkem do zahraničí.

Případ se podle obžaloby stal v listopadu roku 2017. Úspěšného podnikatele vylákal obžalovaný do lomu Hády pod záminkou konzultace ohledně prodeje pozemků. Podle obžaloby ho tam strčil ze srázu, ale muž se zachytil kousek pod okrajem lomu. Kopriva se ho snažil skopnout a házel mu přitom i písek do očí. Vyrušili ho však kolemjdoucí, kteří nakonec muže drželi až do příjezdu policie.

Kopriva se k činu přiznal, tvrdil však, že plán vymyslela Grycová, která si tak chtěla opatřit dědictví z jeho jmění. Údajně mu za čin slíbila odměnu 50 milionů korun ze jmění jejího movitého manžela. Obžalovaná však po celou dobu svůj podíl viny popírá s tím, že proti ní neexistují důkazy. Podle ní má útok na jejího manžela pouze milenec, důvodem mohla být podle ní žárlivost.