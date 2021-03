Soud zrušil nutnost negativního testu před návratem do vlasti

Praha - Soud dnes zrušil jako nezákonnou část opatření ministerstva zdravotnictví, která po českých občanech paušálně žádá před návratem ze zahraničí do vlasti negativní test na covid-19. Rozsudek bude účinný od 5. dubna. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig.

Předseda soudního senátu Aleš Sabol uvedl, že soud nechce zlehčovat hrozby spojené s šířením covidu ani snahy exekutivy chránit lidské životy a zdraví. "Ani ve světle těchto hodnot však není možno rezignovat na základní principy právního státu a nelze omezit právo občanů ČR na svobodný návrat do vlasti, aniž by to bylo bezpodmínečně nezbytné," zdůraznil.

Ministerstvo podle soudce nevysvětlilo, proč nepostačí občany podrobit opatřením teprve po jejich návratu.