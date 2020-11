Soud zřejmě rozhodne o jízdenkové kauze Dvořáka a Rittiga

Praha - Soud dnes pravděpodobně rozhodne o případu pražského dopravního podniku a papírny Neograph. V takzvané jízdenkové kauze čelí obžalobě celkem 12 lidí včetně bývalého šéfa DPP Martina Dvořáka a lobbisty Iva Rittiga. Obžaloba tvrdí, že 17 haléřů z každé vyrobené jízdenky putovalo přes karibskou firmu právě k Rittigovi.

Dvořák podle státního zástupce nezákonně obešel výběrové řízení a přidělil zakázku Neographu. Žalobce pro něj žádá šestileté vězení, pětiletý zákaz činnosti ve vedení firem a dvoumilionový peněžitý trest. Pro Rittiga chce čtyři roky za mřížemi a čtyřmilionový trest. Ostatním obžalovaným navrhl tresty v rozmezí od tří do sedmi let vězení a od dvou do tří milionů korun. Pro tři právníky spolupracující s Rittigem požaduje také pětiletý zákaz výkonu advokacie.

Vedle Dvořáka, Rittiga a právníků Karolíny Babákové, Marka Stubleyho a Davida Michala jsou obžalováni ještě bývalý ekonomický náměstek dopravního podniku Ivo Štika, Dvořákův poradce Jan Valtr, Jan Janků z Neographu, Rittigův obchodní partner a zároveň zástupce karibské Cokeville Assets Peter Kmeť a dále Petr Michal, Jana Šádková a Jaroslav Kubiska z účetní firmy Peskim.

Obžalovaní vinu odmítají s výjimkou účetního Kubisky, který má v kauze postavení spolupracujícího obviněného. Státní zástupce soudu navrhl, aby tohoto muže netrestal. Obhájci zpochybňují Kubiskovu věrohodnost.