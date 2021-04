Soud zprostil ženu v kauze pokusu vraždy v lomu Hády, milenci snížil trest

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes zprostil Evu Grycovou obžaloby z účastenství na pokusu o vraždu jejího muže v brněnském lomu Hády. Podle soudu se neprokázalo, že by čin spáchala. Jejímu milenci Josefu Koprivovi trest snížil z 16 na 13 let. Odsouzen byl v mírnější trestní sazbě s tím, že se neprokázal v jeho případě zištný motiv. Oba původně krajský soud potrestal 16 lety vězení. Podle rozsudku Kopriva bohatého podnikatele před čtyřmi lety strčil ze srázu, muž se ale zachytil pod jeho okrajem. Zachránili ho kolemjdoucí. Podle původní obžaloby vraždu naplánovala Grycová, vinu popírala.

Podle soudu nebyla důkazní situace jednoduchá, proti sobě stály výpovědi obou obžalovaných a podle soudce se mohly odehrát obě verze. Soud tak musel rozhodnout ve prospěch obžalované. "Většina důkazů, která měla obžalovanou usvědčovat, je nepřímá a v tomto případě nejde o ucelený řetězec důkazů," uvedl soudce Vladimír Hendrych.

V takové chvíli musel soud pochybovat i o majetkové motivaci Koprivy s tím, že nešlo o vraždu s majetkovým prospěchem, uvedl soudce Hendrych. Kopriva původně vypověděl, že měl od milenky za vraždu manžela slíbeno 50 milionů korun. Z původní sazby 15 až 20 let za majetkový prospěch spadl do sazby 12 až 20 let za vraždu po předchozím uvážení. Jaký motiv tedy obžalovaného k pokusu vraždy vedl, však již soud nesdělil.

Případ se stal v listopadu roku 2017. Úspěšného podnikatele vylákal Kopriva do lomu Hády pod záminkou konzultace ohledně prodeje pozemků. Podle obžaloby ho tam strčil ze srázu, ale muž se zachytil kousek pod okrajem lomu. Kopriva se ho snažil skopnout a házel mu i písek do očí. Vyrušili ho kolemjdoucí a muže pod okrajem lomu drželi do příjezdu policistů, kteří k němu slanili.

Soud dnes znovu vyslechl všechny účastníky. Žena soudcům řekla, že v době činu se s Koprivou již rozcházela. "Byla jsem to já, kdo vztah ukončil, měla jsem pocit, že tomu nevěřil," uvedla Grycová a znovu popřela, že by chtěla o 33 let staršímu manželovi ublížit. Její obhájci poukazovali na nevěrohodnost Koprivovy výpovědi s tím, že soustavně lže. Kopriva dnes u soudu popřel, že by se s ním Grycová v té době rozešla. "Nic takového mi neřekla," uvedl a zopakoval, že jej k vraždě jednačtyřicetiletá milenka se dvěma vysokoškolskými tituly navedla.

V celé kauze hrála zvláštní roli i oběť, manžel Grycové v její vinu po celou dobu procesu nevěřil a u soudu bojoval za očištění jejího jména. Soudce přitom dnes podotkl, že opustil pozici svědka a transformoval se do pozice obhájce své ženy. Kopriva byl od zadržení ve vazbě, Grycovou olomoucký vrchní soud loni v létě z vazby pustil na kauci deset milionů korun, kterou zaplatil její manžel. U soudu jí dnes doprovázela i vlastní ochranka.