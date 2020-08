Soud zprostil viny Nečase i jeho manželku v kauze tzv. trafik

Praha - Soud dnes zprostil viny z podplácení bývalého premiéra Petra Nečase (ODS), jeho manželku Janu (dříve Nagyovou) i někdejšího náměstka ministra zemědělství Romana Bočka, a to v kauze tzv. trafik pro trojici poslanců ODS. Podle verdiktu se nepodařilo prokázat, že se skutek popsaný v obžalobě vůbec stal. Soud zároveň zastavil stíhání Nečasové, které se týkalo nezdanění luxusních darů od politiků a lobbistů. Ani jedno rozhodnutí není pravomocné, státní zástupce se proti nim na místě odvolal.

Obžaloba tvrdí, že obžalovaní v roce 2012 slíbili poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého Aeroholdingu. Nečasovi a Bočkovi hrozilo až šest let vězení, Nečasové až osm.

Kauza trafik přispěla v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády. Bývalý premiér v dnešní závěrečné řeči zopakoval, že se cítí nevinný. Trestní řízení podle něj pouze kriminalizovalo standardní politiku. K odpolednímu vyhlášení verdiktu už Nečas nepřišel, nezúčastnili se ho ani ostatní obžalovaní.

Obvodní soud pro Prahu 1 ohledně trafik nepovolil přehrání odposlechů, které byly v obžalobě klíčovým důkazem. Státní zástupce Rostislav Bajger se dnes za této situace odmítl v závěrečné řeči vyjádřit k vině obžalovaných a jejich trestům. Soudkyně Helena Králová už dříve zdůvodnila svůj názor tím, že vyšetřovatelé se měli k informacím zkusit dostat jinak. Nasazení odposlechů je podle ní až nejzazší možností a není možné až při jejich využití zkoumat, zda se odposlouchávaný člověk dopustil trestného činu.

"Ani z jednoho důkazu nevyplynulo, že by ze strany obžalovaných došlo k nějakým nabídkám ohledně toho, co je jim kladeno za vinu," řekla Králová při stručném odůvodnění verdiktu. Podotkla, že soud vyslechl řadu svědků a že žádný trestnou činnost nepotvrdil. "Je proti základům logiky, aby svědci, kteří byli tak odlišní i politicky, se někde sešli a slíbili si, že budou vypovídat tímto způsobem," uvedla. Přisvědčila také Nečasovu argumentu, že hlasy tří poslanců nepotřeboval, protože zákon měl i bez nich dostatečnou podporu.

Soudkyně připomněla také svědeckou výpověď tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), který řekl, že funkce nabídl Šnajdrovi s Fuksou on, protože je znal a věděl, že jsou odborníky. Vypověděl také, že Tluchořovi žádnou funkci nenabídl.

Ohledně krácení daní obžaloba tvrdí, že Nečasová přijala a nepřiznala dary v celkové hodnotě 10,1 milionu korun. Mezi dárci v obžalobě figuruje miliardář Daniel Křetínský, ředitel ČEZ Daniel Beneš, tehdejší ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS), někdejší šéf ČEPS Vladimír Tošovský, podnikatel Tomáš Chrenek, bývalý ředitel Státního pozemkového úřadu Petr Šťovíček či advokát Karel Muzikář.

"Trestní stíhání je nepřípustné, neboť tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána," uvedla k zastavení stíhání Králová. Dokument o ochraně lidských práv a základních svobod totiž zakazuje dvojí potrestání pro týž skutek. "Obžalovaná Nečasová byla ve správním řízení odsouzena za opožděné tvrzení daně. Pokuty v plné výši uhradila," konstatovala soudkyně.