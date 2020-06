Soud zprostil Michala Nováka z vraždy 12 let nezvěstného muže

Olomouc - Olomoucký krajský dnes zprostil Michala Nováka z Přerova obžaloby z vraždy 12 let pohřešovaného muže. Ten byl naposledy spatřen v roce 2008, kdy byl připoután k topení v jednom z přerovských barů. Od té doby je nezvěstný. Novák byl již dříve v tomto případě odsouzen za omezování osobní svobody. Případ policisté znovu otevřeli na základě nových důkazů, svou roli hrál i policejní agent. Soudce však důkazy nepřesvědčily, muže zprostil s tím, že se nestal skutek, pro který je stíhán.

Podle obžaloby Novák v červenci 2008 za pomoci dalšího známého odvlekl poškozeného z jeho olomouckého bytu, kde byl Novákem napaden. Převezli ho do Přerova do baru, kde byl Novák provozní a připoutali ho k topení. Muž poté beze stopy zmizel, družka poškozeného to oznámila policii až v roce 2009. Novák se k této části případu již dříve přiznal a byl za to společně s jeho známým v roce 2012 podmíněně odsouzen. Tvrdil však, že muže poté zavezli do Ostravy.

Případ však policisté po letech opět otevřeli a to na základě nových důkazů. Po letech totiž určili majitele DNA z vozu, ve kterém byl poškozený převážen a získali tak novou svědeckou výpověď. Do případu se vložil i policejní agent, který Nováka oslovil s tím, že poškozený byl jeho bílý kůň a má na jeho jméno uloženy peníze. Za pomoc Novákovi sliboval peníze. Novák jej podle obžaloby ujistil, že se poškozený už neobjeví, neboť ho spláchl do kanálu. Podle žalobkyně jej usmrtil, tělo rozpustil louhem či kyselinou v nádobě a zbytky pak vylil do odpadu. Podle Nováka však šlo jen o chvástání, neboť chtěl získat slibovanou provizi.

Podle obžaloby chybí v případu tělo poškozeného a jsou zde jen nepřímé důkazy, podle státní zástupkyně však do sebe zapadají. Verzi obžaloby podle ní svědčí i to, že Novák byl v osudnou dobu přijat do nemocnice kvůli poleptání nohou, což se podle obžaloby stalo při likvidaci těla. Novák však tvrdí, že čistil zanesený odpad na toaletě v baru.