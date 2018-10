Brno - Městský soud v Brně zprostil obžaloby brněnského zastupitele Tomáše Kratochvíla (zvolen za ANO), který čelil obvinění z krácení daně u své nábytkářské firmy Toka. Kratochvíl u soudu vyloučil, že by daň krátil úmyslně, a tvrdil, že byl podveden. Městský a následně krajský soud Kratochvílovi naposledy uložily podmíněný trest, krajský soud mu navíc dal pokutu 200.000 korun. Nejvyšší soud ale odsuzující rozsudky zrušil a věc vrátil k městskému soudu. Dnešní rozsudek není pravomocný, státní zástupce se odvolal, obhajoba se práva odvolání vzdala.

Obžaloba politika vinila z vystavování fiktivních faktur na reklamu, která se podle spisu neuskutečnila. Tím si podle obžaloby na dani přilepšil zhruba o 1,6 milionu korun.

Podle předsedkyně senátu Barbory Sýkorové nebylo prokázáno, že se skutek, pro který byl obžalovaný stíhán, stal. Od banky si předsedkyně senátu nově nechala vyžádat informace o třech podle obžaloby podezřelých platbách na soukromý Kratochvílův účet z roku 2012, vyslechla znovu i účetní firmy. Podle účetní si firma vždy, když měla nedostatek hotovosti, peníze půjčovala od Kratochvíla místo od banky. Následně mu je postupně vracela. Platby došlé na účet tak byly podle obžalovaného splátky půjčky.

"Já jsme ke všem věcem nabídl fakta. Veškeré mé příjmy byly prokázány, není pravdou, že bych nějak zázračně vkládal peníze na účet. Ten pohyb na účtu je neustále," uvedl ve své závěrečné řeči Kratochvíl.

Brněnský městský soud Kratochvíla předloni nejdříve zprostil obžaloby, jeho rozhodnutí loni v létě ale krajský soud zrušil. Městský soud následně politikovi uložil úhrnný trest dvou let vězení se čtyřletým odkladem. Trest na podzim potvrdil i krajský soud, navíc Kratochvílovi uložil peněžitý trest 200.000 korun. Nejvyšší soud ale odsuzující rozsudky zrušil.

Kratochvílovi hrozilo až osm let vězení za smlouvy z let 2006, 2010 a 2011 s automobilovým závodníkem Michalem Pavlíkem, který mu měl při závodech zajistit reklamu na závodních autech. To se ale nestalo. Soud v Praze poslal už dříve Pavlíka do vězení za případy krácení daně u jiných podniků.

Kratochvíl už dříve vypověděl, že byl podveden a neměl důvod nevěřit, že se reklama neuskutečnila. Hnutí ANO, za které byl Kratochvíl zvolen do brněnského zastupitelstva, kvůli jeho stíhání chtělo, aby složil mandát, což neudělal. ANO ho už dříve vyloučilo ze svých řad kvůli nespokojenosti s jeho prací v pozici radního, na niž předloni po výzvách hnutí i primátora Brna Petra Vokřála (ANO) rezignoval.