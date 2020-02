Soud zpřísnil v části ROP tresty, zbytek kauzy vrátil na kraj

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes zpřísnil tresty někdejšímu vedoucímu odboru kontroly a plateb Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP) Karlu Holoubkovi a podnikateli Jaroslavu Šestákovi v kauze nelegálního čerpání evropských dotací. K peněžitým trestům jim uložil podmíněné tresty ve výši dvou let a deseti měsíců. Zbytek kauzy týkající se možného korupčního jednání, v níž jsou obžalováni další dva úředníci a podnikatelé, vrátil na návrh žalobce zpět krajskému soudu. V případu je obžalováno dohromady šest lidí a čtyři firmy.

Holoubek kromě podmíněného trestu musí zaplatit podle rozsudku vrchního soudu pokutu 100.000 korun, stejně jako podnikatel Šesták. Podle soudu se oba dopustili trestného činu poškozování finančních zájmů Evropské unie. Podle rozsudku v roce 2012 a 2013 manipulovali s monitorovací zprávou týkající se Hotelu Morava v Otrokovicích, ve které zkreslili údaje o obsazenosti zařízení. Ubytovací zařízení získalo z ROP dotaci 5,8 milionu korun. "Nemůže obstát obhajoba obžalovaného Holoubka, že nevěděl, že údaje zasílané Šestákem jsou nepravdivé, neměl by důvod reagovat tak, jak reagoval, tedy že upravoval různé údaje. Obhajoba, že šlo jen o chyby v metodice v konfrontaci s e-mailovou korespondencí obstát nemůže," uvedl předseda senátu Milan Kaderka.

Trest jim vrchní soud zvýšil, a to kvůli zpřísnění kvalifikace navrhované státní zástupkyní. Šesták se podle ní dopustil trestného činu formou pomoci. Oběma hrozilo dva až osm let vězení. "Soud dospěl k názoru, že dostačují tresty výchovné," doplnil předseda senátu. Peněžitý trest dostali oba muži s ohledem na to, že jejich motivací bylo získat majetkový prospěch, tedy na základě vědomě upravených údajů získat evropské peníze.

V kauze nelegálního čerpání evropských dotací čelí obžalobě kromě Holoubka také dva další někdejší pracovníci ROP Střední Morava, Antonín Hajdušek a Hana Strnadelová, a tři jednatelé ubytovacích firem, kteří o dotace žádali.

Podle spisu využíval Holoubek s kolegy znalostí a informací nabytých při práci a v rozporu s pravidly EU pomáhal za peníze získat a vyčerpat žadatelům dotace na stavbu ubytovacích zařízení ve Zlínském kraji. Obžalovaní tvrdí že se trestného činu nedopustili, podle nich mohlo jít o pochybení vůči etickému kodexu zaměstnavatele. Několikatisícové částky, jež přijali od žadatelů o dotace za pomoc s administrací, vnímali jako kompenzaci za čas strávený vyřizováním dokumentů. Odmítli, že by šlo o úplatek.

Krajský soud je zprostil obžaloby s tím, že nejde o trestný čin. Vrchní soud však tuto část případu vrátil, je potřeba znovu zvážit, zda nešlo o korupční jednání, tedy o podplácení a přijetí úplatku. "Je třeba, aby na jednání Holoubka, Hajduška a Strnadové bylo nahlíženo jako na obstarání věcí obecného zájmu," doplnil soudce Kaderka s ohledem na to, že úředníci měli dohlížet na zákonné a správné distribuování peněz z EU.

Obžaloba byla v kauze podána také v souvislosti s údajně nelegálním čerpáním dotací na přestavbu měšťanského domu na hotel v Kroměříži. Podle krajského soudu se tento trestný čin neprokázal. S tím se dnes ztotožnil také vrchní soud, když v tomto případě odvolání žalobkyně zamítl.