Soud zpřísnil muži trest za stržení volantu ze 7 na 15 let, šlo o pokus o vraždu

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes zvýšil čtyřicetiletému Martinu Majlingovi trest za úmyslné stržení volantu při jízdě autem na Novojičínsku ze sedmi na 15 let. Soud také jeho čin překvalifikoval z pokusu těžkého ublížení na zdraví, za což jej odsoudil ostravský krajský soud, na pokus o vraždu, z kterého byl původně obžalován. Auto v osudný okamžik řídila jeho přítelkyně, opilý Majling jí strhl volant do protisměru ve chvíli, kdy tam jel další vůz. Žena svou rychlou reakcí střetu zabránila, při druhém zásahu do řízení však již s vozem havarovala a zranila se.

"Obžalovaný úmyslně vyvolal stav, který hrozil smrtelným následkem, k tomuto následku byl lhostejný a jen šťastnou shodou okolností k němu nedošlo," uvedl soudce Michael Vrtek. Poukázal na to, že muž vozidlo použil v tomto případě jako zbraň. Podle soudu se jednání dopustil zákeřně vůči blízké osobě. Změnou právní kvalifikace se zpřísnila muži i trestní sazba, souzen byl v rozmezí 15 až 20 let. Soud zohlednil, že dosud nebyl trestán, přihlédl však naopak k tomu, že útoku se dopustil z určité pomsty.

Incident se stal v květnu roku 2017 v katastru Klimkovic na Novojičínsku. Majling měl podle soudu vztek, protože o šest let mladší přítelkyně se s ním v ten den rozešla, pohádali se a byl opilý. Ve chvíli, kdy jí v rychlosti zhruba 80 kilometrů v hodině strhl volant doleva, jelo v protisměru auto se dvěma lidmi, jženě se ale podařilo volant strhnout zpátky, takže auta o sebe jen škrtla bokem. Vzápětí muž strhl volant ještě jednou. Na to už řidička nestihla reagovat, s vozem vyjela ze silnice, kde narazila do břehu toku. Žena utrpěla při nárazu zhmožděniny, obžalovaný vyvázl bez závažnějších zranění.

Obhajoba žádala zproštění obžaloby, naopak státní zástupce se domáhal potrestání za pokus o vraždu. Vrchní soud mu vyhověl, doplnil dokazování i výslechem řidiče protijedoucího auta. Ve voze cestoval s těhotnou manželkou. Protijedoucí auto do něj prý narazilo z boku. "Po nárazu začalo naše auto na cestě tancovat, náraz byl na zadní část, podařilo se mi ale auto udržet na silnici," popsal situaci svědek. Poté se s autem otočil na křižovatce a následně spatřil VW Polo, které bylo v příkopě. Z vozidla podle něj vystoupila slečna. "Řval jsem na ni, co dělá, a ona brečela a říkala, že za to nemůže, že jí sáhl na volant," uvedl svědek. Vypovídala i znalkyně, podle které řidička po nárazu utrpěla středně těžké poranění, nevyloučila, že nehoda mohla mít i smrtelné následky.

Podle soudu muž dvakrát vyvolal situaci, kterou nemohl následně ovlivnit a musel být srozuměn s tím, že může způsobit tragické následky. Kromě výrazného zvýšení trestu mu soud dnes také zakázal na osm let usednout za volant.