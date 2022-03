Soud zpřísnil muži trest za dvojnásobnou vraždu seniorů na 25 let

Pardubice - Soud v Pardubicích zpřísnil Tomáši Fialovi obžalovanému za dvojnásobnou vraždu seniorů z roku 2019 ve Velké Pasece na Havlíčkobrodsku a podvod na 25 let vězení. Původně ho Městský soud v Praze loni v lednu poslal za vraždu a podvod na 23 let do vězení. Pro obžalovaného Jiřího Nehybu dnes soud potvrdil za podvod pět let vězení. Rozsudek není pravomocný, obhájce Fialy se na místě odvolal. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na případné odvolání.

Vraždou majitelky vily v pražské Bubenči a jejího druha se původně zabýval Městský soud v Praze. Vrchní soud loni v červenci zrušil rozsudek kvůli místní nepříslušnosti a předal případ k novému projednání ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

Podle obžaloby chtěli Fiala s partnerem Nehybou cennou vilu v pražské Bubenči získat. Domlouvali se na tom s druhem majitelky, i když ta ji nechtěla prodat ani na nikoho převést. Těla zavražděných byla nalezena až v polovině října 2019 ve vodní nádrži Švihov v hloubce asi 20 metrů. Byla zatížena betonovým prefabrikátem a žulovým kvádrem.