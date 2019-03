Praha - Městský soud v Praze dnes poslal trojici mužů z Alžírska za znásilnění irské turistky do vězení na tři až šest let. Zpřísnil tak rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, který je odsoudil na dva a půl roku do vězení, a vyhověl odvolání státního zástupce. Odvolací soud neměl pochyby o věrohodnosti výpovědi poškozené a nejvyšší trest udělil Tajínovi Banjittú, který ženu do hotelu v Náprstkově ulici v centru Prahy loni v dubnu přivedl. Rozsudek je pravomocný, možné je pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.

Tajíb Banjittú byl odsouzen k šesti rokům vězení a k vyhoštění z Česka na neurčito. Muhammada Habíba Úld Ajsu, který byl odsouzen i za přechovávání omamné a psychotropní látky, poslal soud do vězení na čtyři a půl roku a vyhostil ho na deset let. Zakaríja Úld Ajsa byl odsouzen ke třem rokům vězení a vyhoštění také na deset let.

"Na základě správně zhodnocených důkazů a na základě stop DNA jsme zkonstatovali, že šlo o skupinové znásilnění," řekl předseda senátu odvolacího soudu Jan Kareš. "Rozlišili jsme výrazněji rozsah trestů s ohledem na konkrétní míru viny pachatelů. Nejvyšší jsme udělili panu Banjittúovi, protože on poškozenou přivedl do hotelu a byl iniciátorem znásilnění," doplnil.

Odsouzení musí ženě zaplatit škodu ve výši 215 eur (asi 5600 korun) například za terapii a lékařská vyšetření. Dále musí uhradit nemajetkovou škodu ve výši jednoho a půl milionu korun.

V noci z 1. na 2. dubna loňského roku se Banjittú seznámil s irskou turistkou v baru. Domluvili se, že půjdou k němu na pokoj, kam muž přivedl pět svých kamarádů. Ženu pak podle soudu společně znásilnili. Ze zbylých tří mužů byl Muhammad Nádir Hammádí obžaloby zproštěn, odděleně je proces veden s Muhammadem Názim Binkritlím a Muhammadem Hádím Mabrikem, kteří nebyli u odvolacího soudu přítomni.