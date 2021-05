Soud znovu zprostil Shenara obžaloby z krácení daní

Praha - Pražský městský soud dnes znovu osvobodil někdejšího předsedu představenstva společnosti Amun.Re Martina Shenara, který čelí obžalobě z toho, že neodvedl daně při prodeji tří projektových společností energetické firmě ČEZ. Podle soudu se neprokázalo, že by se skutek vůbec stal. Shenar vinu od počátku odmítá, tvrdí, že zákon neporušil. Dnešní rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně se proti němu na místě odvolala. Shenar se práva na odvolání vzdal.

Obžaloba tvrdí, že Shenar koupil akcie firem v roce 2009, podnikatel však už dříve uvedl, že společnosti nakoupil v roce 2007. Udělal to podle svých slov právě proto, aby při jejich prodeji daně platit nemusel. Do konce roku 2007 totiž platil mírnější zákon, který dovoloval osvobodit akcie od daní, pokud mezi dobou jejich nabytí a prodejem uplynulo alespoň šest měsíců. Od počátku následujícího roku se pravidla zpřísnila a bez odvedení daní lze prodat podíly až po pěti letech.

"Soud nadále nemá za bezpečně a bez pochybností prokázané, že obžalovaný nabyl akcie společností v roce 2009, ani že by je nabyl od roku 2008 dále," uvedl dnes předseda trestního senátu Tome Frankič. Důkazy podle něj možnost, že k nákupu došlo v roce 2007, nevylučují. Ze stejného důvodu už Shenara senát městského soudu v minulosti osvobodil, rozsudek ale tehdy zrušil odvolací soud.

Trestní stíhání bylo podle Frankiče sice vedeno důvodně, před soudem se ale prokázání viny řídí jinými kritérii. Obžaloba tak podle soudce předložila důkazy, ty ale ve výsledku netvoří ucelený řetězec, který by vedl k jedinému závěru prokazujícímu, že by akcie byly nakoupeny až po roce 2007 a zároveň by vylučoval, že k nákupu mohlo dojít dříve. Soud dnes zároveň usnesením zrušil zajištění Shenarova majetku.

Shenar podle obžaloby koupil v roce 2009 stoprocentní podíly ve třech společnostech zabývajících se pronájmem a provozem nemovitostí. Firmy s projekty solárních elektráren na Českolipsku přejmenoval na eEnergy Ralsko, eEnergy Hodonín a eEnergy Ralsko - Kuřivody. Koncem téhož roku je podle spisu za 515 milionů korun prodal firmě ČEZ, která je zaplatila v několika splátkách v následujících dvou letech. Shenar ale nezaplatil daň z příjmu, podle žalobkyně tak způsobil škodu přes 76 milionů.

Státní zástupkyně žádala, aby soud Shenara poslal do vězení a uložil mu i peněžitý trest, jeho obhájkyně naopak navrhla, aby byl její klient osvobozen.

Shenar již v úvodu prvního kola hlavního líčení řekl, že kvůli 76 milionům korun by vězení nikdy neriskoval. Upozornil, že v Česku podniká víc než 20 let a nikdy neměl s placením daní problémy. Podle něj by také bylo nemyslitelné podvádět na daních při obchodování s polostátní firmou ČEZ. Dodal, že po rozsáhlém prověřování solárních projektů chtěli podle něj policisté a státní zastupitelství stíhat kohokoli.

Policisté se dlouhou dobu zabývali také okolnostmi, za jakých Amun.Re prodal firmě ČEZ obří solární parky u Ralska a Mimoně. Energetická společnost za ně zaplatila pět miliard korun, což bylo podle kritiků o miliardu dráž, než byla běžná výkupní cena.

V médiích se objevily informace o tom, že firma Amun.Re má nejasnou vlastnickou strukturu, za kterou se mohou skrývat vlivní lobbisté. V představenstvu byli vedle Shenara také jeho obhájkyně Karolína Babáková a právník David Michal z advokátní kanceláře Drahomíra Šachty, který spolupracoval s lobbistou Ivo Rittigem. Policie případ nakonec odložila.