Praha - Městský soud v Praze dnes i napodruhé uložil totožné podmíněné tresty v kauze opencard a pražských radních. Bývalý primátor Tomáš Hudeček (dříve TOP 09) a někdejší radní pro dopravu Josef Nosek tak dostali dvouletou podmínku, bývalá radní pro informatiku Eva Vorlíčková a šéf magistrátních informatiků Jan Teska podmínku tříletou. Verdikt není pravomocný, obžalovaní vinu odmítají a obratem se odvolali. Hudeček se při odůvodňování rozsudku hlasitě ohrazoval s tím, že "to není pravda".

Soud vyhověl požadavku státního zástupce Tomáše Lejnara, který označil navržené tresty za výchovné. Nepřistoupil pouze na Lejnarovu žádost, aby čtveřice musela společně uhradit hlavnímu městu škodu ve výši přes 17,7 milionu korun. Každý z obžalovaných má Praze zaplatit 40.000 Kč s úroky, se zbytkem nároku soud město odkázal do civilního řízení. Přihlédl při tom "ke specifickým okolnostem případu".

"Směju se," reagovala na verdikt Vorlíčková. Nosek proces označil za "absurdní divadlo". Hudeček přirovnal soudce Alexandra Sotoláře ke komunistickému prokurátorovi a soudci Josefu Urválkovi.

Za porušení povinnosti při správě cizího majetku a za porušení pravidel hospodářské soutěže rozdal Sotolářův senát obžalovaným stejné tresty už v září 2016. Vrchní soud tento rozsudek následně zrušil s tím, že Sotolář dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním. Některé části výpovědí svědků i obžalovaných totiž při hodnocení důkazů opomenul, jiné zase nepřesně interpretoval.

"Městský soud v Praze neshledal důvody pro jakoukoliv změnu skutkových zjištění," zdůvodnil Sotolář dnešní rozhodnutí. Nové hlavní líčení si původně rozplánoval od pondělka do čtvrtka, nakonec ho stihl za jeden den. V úvodu totiž zamítl vznesené návrhy obhajoby na doplnění dokazování i Hudečkovu námitku na svou podjatost. Rozsudek vyhlásil i přesto, že o možné podjatosti bude rozhodovat ještě vrchní soud.

Případ se týká kontraktů s tehdejším vlastníkem práv k opencard, firmou Haguess. Pražští radní je v dubnu 2012 jednomyslně schválili poté, co jim je doporučila hodnotící komise. Podle rozsudku tím Haguess neoprávněně zvýhodnili.

Obžalovaní poukazují na to, že projekt opencard byl dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak.

"Mám velmi intenzivní pocit, že jsem městu i v porovnání s garniturou přede mou a po mně výrazně prospěl. Místo toho tady stojím už několikátý rok po sobě jako zločinec," rozhořčil se Hudeček v závěrečné řeči. "Bém to koupil za dvě miliardy a Krnáčová to spláchla do hajzlu," přisadil si před novináři Nosek v narážce na to, že Hudečkova nástupkyně Adriana Krnáčová (ANO) od projektu odstoupila a místo opencard zavedla lítačku.

Společně se zmíněnou čtveřicí byl v roce 2016 nepravomocně odsouzen i další bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS), a to k podmínce v délce 2,5 roku. Dnešní verdikt se jej netýká, protože lékař se v mezičase dostal do Sněmovny a jeho stíhání bude moci pokračovat až po skončení poslaneckého mandátu.

Dalších deset obviněných justice už dříve pravomocně osvobodila. Týká se to bývalých radních Lukáše Manharta, Václava Novotného, Pavla Richtera, Heleny Chudomelové, Radka Lohynského a Ivana Kabického. Bez trestu zůstali i zaměstnanci magistrátu Štěpán Hladík a Veronika Pražáková a externí členové hodnotící komise Aleš Němeček a David Kučera.