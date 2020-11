Soud znovu osvobodil všechny obviněné v kauze dopravního podniku

Praha - Soud dnes znovu zprostil viny všechny obžalované v takzvané jízdenkové kauze pražského dopravního podniku (DPP) a firmy Neograph. Osvobození se týká i někdejšího šéfa DPP Martina Dvořáka a lobbisty Iva Rittiga. Verdikt není pravomocný. Obžaloba tvrdí, že k Rittigovi putovalo přes karibskou firmu 17 haléřů z každé jízdenky, kterou firma Neograph vyrobila pro dopravní podnik.

Senát pražského městského soudu dospěl k závěru, že skutky popsané v obžalobě nejsou trestnými činy.

Podle státního zástupce Dvořák nezákonně obešel výběrové řízení a přidělil zakázku Neographu. Žalobce pro něj žádal šestileté vězení, pětiletý zákaz činnosti ve vedení firem a dvoumilionový peněžitý trest. Pro Rittiga chtěl čtyři roky za mřížemi a čtyřmilionový trest. Dalším devíti obžalovaným navrhoval tresty v rozmezí od tří do sedmi let vězení a od dvou do tří milionů korun.