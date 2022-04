Soud zmírnil trest muži, který venčil psa, jenž pokousal dítě

Praha - Pražský městský soud dnes zmírnil trest Jaroslavu Pasteliakovi, který venčil psa, jenž vážně zranil malého chlapce. Zrušil rozsudek obvodního soudu, který mu v únoru uložil desetiměsíční vězení a nahradil ho tříletým podmíněným trestem. Kříženec takzvaných bojových plemen loni na pražském Petříně prokousl dítěti hrudník a způsobil mu tříštivé zlomeniny žeber. Podle zástupce poškozených má chlapec stále psychologické problémy.

"Muž jednání před odvolacím soudem litoval," odůvodnila verdikt předsedkyně senátu Hana Chaloupková. Pasteliak dříve uváděl, že pes není jeho, a vinu odmítal. Dnes novinářům řekl, že se rodině chlapce omluvil. Odvolací jednání bylo s ohledem na věk zraněného dítěte neveřejné.

Verdikt, který uznal muže vinným z nedbalostního těžkého ublížení na zdraví, je pravomocný. Pasteliak musí také uhradit zraněnému chlapci 508.000 korun, dalších 317.000 korun musí vyplatit zdravotní pojišťovně.

Chlapcova rodina není podle jejich právního zástupce Tibora Lévaie s dnešním rozsudkem úplně spokojena. Je ale ráda, že chce Pasteliak splácet odškodnění. "Doufejme, že svým závazkům dostojí," uvedl Lévai. Muž má podle něj určen splátkový kalendář.

Podle státního zástupce Stanislava Potužníka požadoval u odvolacího soudu Pasteliak takzvaný odklon - soud by schválil narovnání a zastavil trestní řízení. V takovém případě musí obžalovaný prohlásit, že skutek spáchal a myslet to vážně. Žalobce však prohlášení neuvěřil, podle něj přišlo příliš pozdě. Zároveň odsoudil jednání Pasteliaka na místě činu. "Kdyby tam u toho chlapce zůstal, kdyby od počátku spolupracoval, mohlo to dopadnout všechno jinak," prohlásil.

Pasteliak venčil psa Thora, kterého vlastní jeho známá, loni 1. dubna u horního stanoviště petřínské lanovky. Matka napadeného hocha u soudu vypověděla, že její čtyřletý syn si zvířete nevšímal a hrál si na zemi s listím. Kříženec plemen pitbulteriér a american bully se však dítěti znenadání zakousl do boku. Pokousal ho i na hlavě, částečně ho skalpoval.

Záchranáře přivolali kolemjdoucí. Osmapadesátiletý muž utekl i se psem a policii se přihlásil až po zveřejnění kamerových záznamů z místa incidentu. Soudkyně uvedla, že dítě bylo v přímém ohrožení života a že ho zachránil urgentní chirurgický zákrok. Podle jeho matky mu zůstalo 16 jizev.

U obvodního soudu muži uškodil především způsob jeho obhajoby. Jeho advokátka například tvrdila, že si matka pořádně chlapce nehlídala. Soudkyně také Pasteliakovi vyčetla, že nemá žádnou sebereflexi. U hlavního líčení vypovídal i svědek, kterému Thor zranil psa dva týdny před útokem na dítě.