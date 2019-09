Soud zmírnil podmínku vojákovi za účast v konfliktu na Ukrajině

Praha - Odvolací pražský vrchní soud dnes zmírnil podmíněný trest vojákovi Eriku Eštuovi, který čelil obžalobě z účasti v bojích na Ukrajině. Za službu v cizích ozbrojených silách ho potrestal dvouletou podmínkou s tříletým odkladem. Krajský soud v Pardubicích muži v květnu nepravomocně uložil tři roky podmíněně za účast na organizované zločinecké skupině, podle odvolacího senátu však nepoužil přesnou právní kvalifikaci.

Stejně jako v případě rozsudku krajského soudu odňal odvolací senát muži vojenskou hodnost. Eštu byl původně obžalován z terorismu, s tím ale pardubický a nyní ani vrchní soud nesouhlasily. "Jeho úmyslem rozhodně nebylo zapojit se do činnosti teroristického uskupení," vysvětlil předseda odvolacího senátu Zdeněk Sovák, proč k této kvalifikaci nepřistoupil.

Za terorismus by muži hrozilo až 20 let vězení, za účast na zločinecké skupině až 12 let. Za trestný čin služby v cizích ozbrojených službách by vojáka mohl soud potrestat nejvíce pěti lety vězení. I kvůli nižší trestní sazbě proto odvolací senát zmírnil uložený trest.

Podle obžaloby se Eštu v roce 2015 vydal na Ukrajinu a zúčastnil se tam bojů na straně neuznaného státu ovládaného proruskými separatisty. Podle spisu od 11. dubna do 5. května nosil uniformu Republikánské gardy separatistického státu, držel stráž v zákopech, udržoval zbraně a hlídal tržnici, kde byli vojáci ubytovaní. Jeho účast při ostřelování se podle soudů neprokázala.

Eštu u krajského soudu uvedl, že na Ukrajinu cestoval jako turista a že Doněcká lidová republika není teroristickou organizací. "Na Ukrajinu jsem opravdu nešel bojovat," zopakoval dnes.