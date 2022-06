Soud zastavil stíhání lékaře Dbalého ve třetí části korupční kauzy

Praha - Soud zastavil trestní stíhání bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého ve třetí části jeho korupční kauzy. Lékař si za braní úplatků odpykává deset let ve vězení, celkově by mohl dostat nanejvýš o dva roky vyšší trest. Toto navýšení by již podle předsedy senátu pražského městského soudu Lukáše Slavíka nemělo jakýkoli pozitivní efekt. Stíhání soud zastavil i u někdejšího Dbalého náměstka Michala Toběrného, proti čemuž si však státní zástupce podal stížnost.

"S důvody, pro které byl podán návrh na zastavení stíhání pro neúčelnost, jsme se mohli ztotožnit," uvedl Slavík. Soud podle něj neměl důvod pochybovat o tom, jaké následky má již dříve uložený trest na lékařův život. Podle předsedy senátu jsou "devastující". Kvůli prodloužení trestu o několik měsíců nemá tak smysl vést další proces, prohlásil.

Proti ukončení Dbalého stíhání nebyl ani státní zástupce Zdeněk Matula, který soudu řekl, že rozhodnutí ponechá na jeho úvaze. Uvedl, že Dbalému by v aktuálním řízení navrhoval celkově jedenáctiletý trest odnětí svobody - tedy jen o rok vyšší, než už dostal. Žalobce si však ponechal lhůtu pro případnou stížnost proti rozhodnutí.

"Ten trest jsem - samozřejmě s řadou osobních námitek - přijal," řekl dnes ke svému předchozímu odsouzení Dbalý a připomněl, že do vězení řádně nastoupil právě před rokem. Trest si odpykává ve Vinařicích, kde vyučuje spoluvězně angličtinu a usiluje o to, aby mohl pracovat jako vězeňský lékař. "Já bych to velmi uvítal, i když by to u mě znamenalo ekonomickou ztrátu: plat lékaře ve vězení je nižší než můj starobní důchod," podotkl Dbalý.

Naopak u Toběrného státní zástupce se zastavením stíhání nesouhlasil, a to kvůli jeho postoji k celé věci. Na rozdíl od Dbalého totiž u bývalého primáře chirurgie postrádal sebereflexi. "Z jeho řeči jsem pochopil, že s ničím nesouhlasí, že trest je nespravedlivý a poškodil mu kariéru. Za této situace nevidím prostor, abychom stávají trest považovali za zcela dostačující," podotkl Matula. Podle soudce by však v případném dalším stíhání nebyl výrazný prostot mu již uložený šestiletý trest výrazně navýšit.

Toběrný je za braní úplatků ve vězení na šest let, na Pankráci působí jako lékař. "Jako chirurg jsem pracoval 33 let. Přicházím o odbornost. Budoucnost mé kariéry je v troskách. Myslím, že je to škoda," řekl soudu. Zároveň zpochybnil obžalobu, která vychází mimo jiné z Dbalého deníkových záznamů. Zdůraznil, že Dbalý byl v předmětné době závislý na alkoholu, a že s věrohodností jeho zápisků lze proto polemizovat. Podle Toběrného neexistuje jediný důkaz pro to, že se předmětných schůzek účastnil. Upozornil také na to, že uhradil nemocnici škodu 52 milionů korun.

Třetí větev kauzy Nemocnice Na Homolce se týká let 2006 až 2011 a zahrnuje veřejné zakázky na dodávku zařízení pro pracoviště navigované neurochirurgie, dodávku hybridního zobrazovacího zařízení, poskytování poradenských služeb a poskytování správy a vývoje aplikací. Vedle Dbalého a Toběrného čelí obžalobě podnikatel Ladislav Janiga. Stíhání dalšího obžalovaného, bývalého primáře neurochirurgie Františka Tovaryše, soud už předloni zastavil pro jeho duševní chorobu.