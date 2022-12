Soud zaslal Rathovi výzvu k nástupu do vězení

Praha - Krajský soud v Praze zaslal bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi i dalším odsouzeným v korupční kauze výzvu k nástupu do vězení. Na dotaz ČTK to odpověděl mluvčí soudu Jiří Wažik. Na převzetí výzvy mají odsouzení deset dní, od doručení pak musí do vězení nastoupit do pěti dnů.

"Výzva k nástupu trestu odnětí svobody byla všem odsouzeným odeslána právě dnes. U všech je stanovena lhůta pěti dnů od doručení této výzvy," uvedl Wažik.

Rath byl z věznice, kde si odpykával sedmiletý trest za korupci, propuštěn letos v lednu, v červnu byl ale pravomocně uznán vinným ve druhé větvi korupční kauzy a soud mu dříve uložený trest o rok prodloužil. Podle pravomocného verdiktu Rath přijímal úplatky a manipuloval s tendry ve Středočeském kraji.