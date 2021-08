Soud zamítl žalobu Rusa, který chtěl zrušit rozhodnutí o neudělení azylu

Praha - Pražský městský soud zamítl žalobu Rusa Sergeje Kudaškina, který se domáhal zrušení rozhodnutí ministerstva vnitra o neudělení azylu. O vydání třiačtyřicetiletého podnikatele usilují ruské úřady, které ho stíhají pro podvod. Kudaškin tvrdí, že je stíhání účelové a nezákonné a že ho v minulosti v ruském vězení mučili. Dnešní rozhodnutí je pravomocné.

Soud už loni rozhodnutí ministerstva vnitra přezkoumával, tehdy ho zrušil. Ministerstvo podle tehdejšího rozsudku nedostatečně zkoumalo záruky Ruska a stav ruského vězeňství. Úřad o věci rozhodoval znovu, letos v červenci pak opět odmítl azyl udělit.

Podle soudkyně Lenky Loudové nyní vnitro nedostatky doplnilo, dostatečně se zabývalo ruskými zárukami, které jsou postačující a konkrétní. Úřad při posouzení vycházel i z obdobných rozhodnutí soudů. Soudkyně také odkázala na zprávu ministerstva zahraničí, která se zabývala tím, zda je poskytnutí garancí v Rusku i dodržováno. Ze zprávy vyplynulo, že zkušenosti České republiky i jiných států jsou převážně pozitivní.

Kudaškin mimo jiné namítal, že mu v ruském vězení nebude poskytnuta dostatečná zdravotní péče. Odkazoval přitom na případ Vitalije Ginzburga, kterému podle něj Česko ze zdravotních důvodů ochranu udělilo. Soudkyně ale podotkla, že v ruských zárukách je i to, že ve vězení budou dodržovat evropská vězeňská pravidla, jejichž součástí je také adekvátní zdravotní péče.

Kudaškin dnes soudu popsal, že byl v ruském vězení už v roce 2007, právě tehdy ho podle něj příslušníci bezpečnostních sborů mučili, bili ho nebo ho věšeli za ruce. Důvodem podle něj bylo to, že policistům odmítl platit výpalné. Dodal, že nyní je v Rusku stíhán také proto, že odmítl zaplatit peníze, které po něm pracovníci policie a prokuratury chtěli.

Soudkyně v odůvodnění svého rozhodnutí uvedla, že věrohodnost Kudaškinovy výpovědi je problematická. V prvním rozhovoru s ministerstvem vnitra po podání žádosti například Kudaškin o mučení podrobně nemluvil, ačkoli bylo uvedeno jako jeden z důvodů podání žádosti. Kudaškin dnes vysvětlil, že se ho pracovnice ministerstva na podrobnosti neptala, právní zástupkyně úřadu ale upozornila, že Kudaškin byl poučen, že má uvést úplné a pravdivé skutečnosti, a dostal prostor, aby k žádosti řekl vše, co považuje z důležité. Soudkyně podotkla, že řízení mohlo být vedeno lépe, a pokud se v žádosti Kudaškin zmiňoval o mučení, měly otázky k tomuto tématu zaznít.

Kudaškin podle soudkyně také nepodal žádost o azyl, když dorazil do Česka, ale až ve chvíli, kdy byl na základě mezinárodního zatykače zadržen, tedy zhruba po roce a půl. Muž uvedl, že mu podání žádosti o azyl poradil jeho advokát, on sám o této možnosti nevěděl a neměl v plánu se do Ruska vracet.

Proti rozsudku může Kudaškin podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, jeho právnička si pro případné podání ponechala lhůtu. Kudaškinův mediální zástupce Jan Ziegler po jednání dodal, že Kudaškin se obrátí také na skupinu Rusko sedící, která sdružuje příbuzné, přátele a známé neprávem vězněných osob.