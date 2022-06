Soud zamítl žádost Biedermana o podmíněné propuštění z vězení

Policisté přivádějí do soudní síně Oto Biedermana (na snímku z 18. září 1998), který byl v roce 1999 pravomocně odsouzen za pět nájemných vražd z let 1993 až 1996 v případu takzvaného kolínského gangu.

Jablonec nad Nisou - Okresní soud v Jablonci nad Nisou zamítl žádost devětačtyřicetiletého Oto Biedermana o podmíněné propuštění. Na doživotí byl pravomocně odsouzen v roce 1999 za pět nájemných vražd z let 1993 až 1996 v případu takzvaného kolínského gangu.

Předsedkyně senátu Alena Štěpánová zamítnutí jeho žádosti zdůvodnila tím, že nesplňuje podmínky pro propuštění. Konkrétně, zda se jeho chování změnilo natolik, aby mohl vést na svobodě řádný život, a také, zda je možné vyloučit, že by se v budoucnu nedopustil další trestné činnosti. Biederman, který si odpykává trest v jablonecké věznici Rýnovice, si proti rozhodnutí senátu podal stížnost.

Státní zástupce Jaroslav Kodejš byl naopak spokojený, soud rozhodl podle jeho návrhu. "Neboť mám za to, že ze strany věznice Rýnovice jsou k jeho osobě (Biedermana) četné negativní poznatky a zároveň nelze predikovat řádné vedení života na svobodě. Neboť, jak vyplývá ze znaleckých posudků, míra recidivy je poměrně vysoká. Odsouzený trpí poruchou osobnosti a má tendence ospravedlňovat své jednání, bagatelizovat svoji trestnou činnost, takže za mě nesplňoval podmínky," řekl Kodejš novinářům po skončení jednání.

Biederman ve své závěrečné řeči uvedl, že trestnou činnost páchal, když "byl mladý idiot a nevážil si lidského života", což už nyní podle něj neplatí. "Více než polovina života ve věznici mě poučila a odradila od páchání trestné činnosti," uvedl. Argumentoval ale především svým zdravotním stavem, trpí roztroušenou sklerózou a jeho stav se podle něj stále zhoršuje. Pobírá důchod prvního stupně a žádá o druhý. Při pobytu na svobodě chtěl bydlet na ubytovně v Kolíně a najít si práci, nejspíš v chráněné dílně. Našetřených má podle svých slov skoro 20.000 korun. "Vězení mě naučilo určité skromnosti. Mé náklady se pohybují úplně v jiné rovině než v době, kdy jsem páchal trestnou činnost," dodal.

Podle soudkyně ale splňuje jen jednu ze tří podmínek k propuštění u doživotně odsouzených, a to je minimálně doba 20 let ve vězení. To, že je nemocný, na rozhodování soudu vliv nemělo. "Pokud jde o podmíněné propuštění, tak se nejedná o institut pro propuštění z výkonu trestu ze zdravotních důvodů," uvedla Štěpánová. O zamítnutí žádosti rozhodl senát na základě posudků od psychologa a psychiatra a zpráv z věznice. "Nedošlo k plné resocializaci odsouzeného, kde by bylo možné vyloučit, že by se další trestné činnosti v budoucnu nedopustil," dodala.

Kolínský gang nájemných vrahů severomoravští kriminalisté odhalili poté, co Biederman spolu s dalším mužem v lednu 1996 ubodal v hotelovém pokoji ve Valašském Meziříčí tamního podnikatele Tomáše Bleiera. Gang si najali dva podnikatelé, aby vymohli od Bleierova společníka přes 1,6 milionu korun. Ivan Vrábel se pak s Biedermanem a dalšími rozhodl Bleiera zavraždit a okrást. Policisté posléze odhalili sérii čtyř dalších vražd ze středních Čech.

První z vražd provedli členové gangu v roce 1993 v pražském obchodním domě Krone, kde po brutálním ubodání vrátného, jemuž zasadili 62 ran a poté jej ještě škrtili, ukradli tři miliony korun. Gang má na svědomí i vraždu pracovníka čerpací stanice z Prahy 9, jehož Biederman zastřelil, přestože mu vystrašený muž dal peníze, a vraždy dvou dalších mužů. Jednoho z nich vylákali na parkoviště a tam zavraždili, protože chtěli z jeho domu odnést trezor s penězi. Druhého zastřelili, protože zdědil pozemky, které Vrábel a jeho kumpáni chtěli získat.