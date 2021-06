Soud zamítl zabrání areálu v Rabyni, který dřív patřil zakladateli H-Systemu

Praha - Obvodní soud pro Prahu 2 dnes zamítl návrh státního zástupce na zabrání areálu v Rabyni u Slapské přehrady, který dříve patřil zakladateli vytunelované společnosti H-System Petru Smetkovi. Areál v dražbě získal podnikatel Luděk Fabinger. Podle soudkyně se neprokázalo, že by šlo o výnos z trestné činnosti. Dnešní usnesení není pravomocné, bude se jím ještě zabývat pražský městský soud.

Podle státního zástupce Borise Havla, který návrh na zabrání podal, byla aukce areálu zinscenovaná a Fabinger majetek získal nelegálně. Nemovitost byla obstavená policií a měla připadnout poškozeným klientům vytunelované firmy. Kvůli podezřelé dražbě čelil Fabinger trestnímu stíhání, které bylo kvůli promlčení zastaveno. Areál žalobce považuje za výnos z trestné činnosti. Fabinger areál získal za 29 milionů korun.

Smetka založil H-System v roce 1993, firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale zkrachovala, když stihla dokončit jen 34 domů. Kvůli krachu společnosti přišlo nejméně 1095 lidí o více než 980 milionů korun. Smetka si odpykal 12 let ve vězení, v říjnu 2016 se dostal na svobodu.

Na areálu v Rabyni byla podle státního zástupce od roku 2001 policejní plomba a tehdy to byl jediný majetek Smetky. Exekuce byla povolena v roce 2003, dražba byla o dva roky později.

I pokud by soud rozhodl o zabrání areálu, nepřipadl by výnos z jeho prodeje podle soudkyně Daniely Reifové lidem, kteří přišli o peníze v kauze H-System. "Máme tady vzdálený H-System a poškozené, kteří zoufale čekají celé roky a zřejmě se už nedočkají skutečné náhrady. Bohužel mylně vnímají to, že pokud by soud zde rozhodl o zajištění, propadnutí nebo zabrání věci, byla by nějaká možnost, aby se z prodeje pozemků uspokojili, protože současná právní úprava to neumožňuje," uvedla soudkyně. "Oni v této věci poškození nejsou, a proto se na ně nevztahuje ani zákon o peněžitých náhradách," dodala Reifová.