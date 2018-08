Brno - Krajský soud v Brně zamítl reorganizační plán brněnské strojírny Královopolská RIA a poslal ji do konkursu. Uznané pohledávky dosahují 1,5 miliardy. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku. Generální ředitel firmy Ctirad Nečas ČTK řekl, že jej rozhodnutí soudu překvapilo, protože ještě na schůzi věřitelů v polovině července s reorganizačním plánem souhlasilo 93 procent věřitelů. Soud však plán podle rozsudku zamítl kvůli připomínkám společnosti Sev.en EC, s níž je Královopolská ve sporu kvůli dostavbě elektrárny Chvaletice. Sev.en EC je jedním ze dvou věřitelů, kteří s reorganizací nesouhlasili.

"Mandát pro reorganizaci byl velmi silný, kromě 93 procent věřitelů jej podpořil i insolvenční správce a věřitelský výbor. Severní energetická plán nepodpořila a dodala k němu 25 připomínek, k nimž jsme se vyjádřili. Netušili jsme, že budou akcentovány v rozsudku. Prohlášení konkursu na náš majetek mění podmínky fungování společnosti a dramaticky snižuje hodnotu firmy," komentoval rozhodnutí soudu Ctirad Nečas. Dodal, že Královopolská RIA do příštího úterý podá odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci. "Spolu s námi odvolání nejspíš podají i další věřitelé," doplnil.

Královopolská RIA je v úpadku od loňského srpna. Do problémů se dostala zejména v souvislosti se spory kolem dostavby elektrárny Chvaletice, které Královoposká vede se společností Sev.en EC. V tomto sporu jde až o miliardu korun, kterou Královopolská za odvedenou práci požaduje. Provozovatel elektrárny Sev.en EC v polovině loňského roku vypověděl Královopolské RIA smlouvu kvůli nedodržení termínů. Od smlouvy odstoupila i Královopolská RIA a její pohledávka vůči investorovi je údajně nejcennější z majetkové podstaty. Vyjádření společností Sev.en EC zjišťuje.

Královopolská RIA se orientuje zejména na jadernou energetiku, chemii a petrochemii a čištění a úpravu vod. Zakázky měla vedle ČR i na Slovensku, v Srbsku, Bosně a Ázerbájdžánu. Podílí se na dostavbě jaderné elektrárny Mochovce. Navazuje na tradici brněnské strojírny Královopolská. V roce 1991 z ní byla vyčleněna jako samostatná jednotka na realizace velkých investičních akcí, od roku 1996 funguje jako samostatná společnost. V současnosti zaměstnává 70 lidí, v době vyhlášení úpadku měla 200 zaměstnanců.