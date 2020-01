Soud zamítl obnovu 40 let starého případu disidenta Wonky

Trutnov - Okresní soud v Trutnově dnes zamítl obnovu řízení v 40 let starém případu disidenta Pavla Wonky, který se týkal údajného neoprávněného vniknutí do bytu tchyně. Za to ho trutnovský soud v roce 1981 odsoudil. O obnovu řízení usiluje Jiří Wonka, který se roky snaží očistit bratrovo jméno.

Podle soudu nejsou žádné nové okolnosti. "Soud neshledal důvody pro obnovu řízení," řekla předsedkyně senátu Veronika Tomanová.

Státní zástupce i advokát bratrů Wonkových podali proti rozhodnutí stížnost. Případem se tak bude zabývat Krajský soud v Hradci Králové. "Soud měl rozhodnout, že i kacíř a rebel má právo na spravedlivý proces," řekl advokát bratrů Wonkových Lubomír Müller.

Jeho cílem je, aby soud v obnoveném řízení zamítl obžalobu, na základě které Wonku v roce 1981 trutnovský soud odsoudil k peněžitému trestu. "Jde o mravní spornou otázku, jde o to, aby byl očištěn, zproštěn obžaloby. Někteří říkají, že byl odsouzen za obecně kriminální čin, nikoli pro nějakou protistátní činnost. Je na místě, aby tato věc byla řádně dotáhnuta do konce, aby to bylo dáno právně do pořádku," uvedl Müller.

Pavel Wonka je označován za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu, který zemřel ve vězení. Před listopadem 1989 byl Pavel Wonka za své názory a činnost perzekvován a několikrát skončil ve vězení, odsouzen byl za smyšlené činy.