Soud zakázal Praze podepsat smlouvu na umístění epopeje v Savarinu, ta se odvolá

Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 vydal předběžné opatření, kterým nařizuje Praze neuzavírat s firmou Crestyl smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na prostor v Savarinu na Václavském náměstí, kam chce město dočasně umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy. ČTK to v tiskovém prohlášení sdělil předseda Spolku pro Slovanskou epopej v Praze Ondřej Pecha. Na soud se obrátila malířova vnučka Jarmila Mucha Plocková, podle které je jednání města mimo jiné nehospodárné či podřízené komerčním zájmům. Hlavní město se proti předběžnému opatření odvolá, řekl dnes ČTK primátorův náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09). Cyklus tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let.

Epopej provázejí dlouhá léta spory o její vlastnictví. Zatímco malířův příbuzný John Mucha nedávno po dohodě s magistrátem žalobu po letech stáhl, druhá dědička Mucha Plocková podala v uplynulých měsících vlastní žalobu na určení vlastníka. Podle ní je dohoda s Johnem Muchou pro město nevýhodná a zejména neřeší definitivně otázku vlastnictví epopeje. Nyní se předběžným opatřením domáhá toho, aby Praha nesměla uzavřít s Crestylem smlouvu, dokud soud o její žalobě ve věci vlastnictví nerozhodne.

"Rozhodnutí bylo vydáno na návrh vnučky Alfonse Muchy. Ta byla v dosavadních jednáních opomíjena. Jednání Prahy podle jejího názoru bylo nehospodárné k veřejnému rozpočtu, podřízené soukromým komerčním zájmům a zcela přehlíželo přání autora, který darování souboru pláten Praze podmínil umístěním do budovy k tomu účelu městem vystavěné. Nájemní smlouva měla Prahu rovněž omezovat ve vystavování díla," píše v prohlášení spolek.

Město s opatřením soudu nesouhlasí. "Rozhodnutí respektujeme, ale podáme proti němu odvolání, argumenty a odůvodnění jsou podle nás liché, v zásadě tam žádné nejsou. Smlouva s Crestylem není uzavřena, stále řešíme její znění, argumentace v odůvodnění je tak o něčem, co dosud nebylo podepsáno," řekl Pospíšil.

Případné vlastnictví by podle něj neohrozil ani podpis smlouvy s Crestylem. "Neděláme žádné kroky, které by potenciálně poškodily případné vlastnické právo, epopej neprodáváme ani ji neničíme, když to řeknu s nadsázkou," uvedl Pospíšil.

Pokud odvolací soud městu v odvolání proti předběžnému opatření vyhoví a zruší jej, bude nadále jednat s Crestylem o dočasném pronájmu Savarinu. Pokud jej zamítne, bude se město podle Pospíšila soudit. Pokud by na soud skutečně došlo, oddálilo by to návrat epopeje z Moravského Krumlova, kde je nyní vystavěna, zpět do Prahy, dodal.

Muchal po dokončení dílo daroval Praze s podmínkou, že mu vybuduje důstojné výstavní prostory, termín však nestanovil. Nyní jsou plátna na zámku v Moravském Krumlově, zápůjčku do roku 2026 předloni odsouhlasili pražští zastupitelé.