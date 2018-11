Praha - Pražský městský soud dnes zahájil hlavní líčení v kauze údajného vytunelování Mostecké uhelné společnosti (MUS). Přišli všichni obžalovaní - pětice bývalých manažerů MUS i exnáměstek ministra průmyslu Robert Sýkora. Obžalovaný Antonio Koláček zdůraznil, že v souvislosti s MUS nebyl nikdy nikdo okraden. Navíc zmínil, že v květnu má nastoupit do vězení ve Švýcarsku, které se kauzou zabývalo dříve. Transformace MUS se uskutečnila před 20 lety.

Obžaloba viní Koláčka, Jiřího Diviše, Petra Krause, Oldřicha Klimeckého a Marka Čmejlu z toho, že ovládli MUS jejími vlastními penězi a podvedli stát jakožto menšinového akcionáře. Česku údajně způsobili podvodem a zneužitím obchodních informací škodu nejméně 3,2 miliardy korun. Prodej státního podílu v MUS firmě Investenergy schválila v červenci 1999 vláda současného prezidenta Miloše Zemana. Podle státního zástupce Investenergy zaplatila za podíl penězi, které pocházely přímo z uhelné společnosti, odkud je předtím obžalovaní údajně vyvedli.

"Při transformaci a záchraně MUS nebyl nikdo okraden ani poškozen. Všem akcionářům bylo zaplaceno vše, co jim náleželo. Mostecká uhelná nebyla nikdy vytunelována ani nikomu ukradena," řekl u soudu devětapadesátiletý Koláček. Upozornil na to, že stát do roku 2011 neevidoval v souvislosti s MUS žádnou škodu. "Obrovský tlak" na kriminalizaci exmanažerů podle něj vyvinuly až Věci veřejné pod vedením Víta Bárty.

"Obžalobu odmítám a nerozumím jí. Řadu věcí v ní uvedených slyším vůbec poprvé a nic o nich nevím," řekl stručně další obžalovaný, osmasedmdesátiletý Klimecký. Sýkora zcela odmítl vypovídat. Oba muži zároveň požádali, aby se hlavního líčení už nemuseli účastnit.

Soud bude v úterý pokračovat s výslechy zbylých obžalovaných. Kraus předeslal, že rovněž nebude odpovídat na otázky senátu a státního zástupce. Na rozdíl od Koláčka, který je prý rád, že se může konečně obhájit, Kraus začátek procesu nevítá. Tvrdí, že česká obžaloba je téměř kopií obžaloby švýcarské. Poukazuje také na to, že nástup do vězení ve Švýcarsku pro totožný skutek bude znamenat zastavení českého trestního řízení.

Předsedkyně senátu Silvie Slepičková zatím nedala najevo, zda její senát pokládá skutky ze švýcarské a české obžaloby za totožné. S obžalovanými si dnes vyjasňovala situaci ohledně švýcarských trestů. Potvrdila si, že pravomocné tresty odnětí svobody ve Švýcarsku dostali Koláček a Kraus, zatímco u Klimeckého, Diviše a Čmejly bude tamní prvoinstanční soud výši trestů znovu posuzovat. Kraus si má odpykat 36 měsíců, podle svých slov však prozatím neobdržel žádnou výzvu k nástupu do vězení. Koláček dostal trest 52 měsíců, Švýcaři mu kvůli českému procesu nástup odložili do 2. května 2019.

Koláček novinářům popsal, že ve švýcarském kriminále by se staral o koně a o dobytek a bydlel by sám v bytě. V Česku mu stejně jako ostatním exmanažerům hrozí až deset let za mřížemi. Sýkorovi může soud uložit maximálně osm let za přijetí úplatku.

Stát se k trestnímu řízení připojil jako poškozený se čtyřmi alternativními návrhy na náhradu škody, které se pohybují v rozmezí od 2,2 miliardy do 8,6 miliardy korun. Náhrady se jako následnická společnost MUS domáhá i Czech Coal Services, která uplatnila požadavek na 7,2 miliardy. Býalí manažeři uhrazení škody odmítají.