Soud začne v úterý projednávat případ Feriho obžalovaného ze znásilnění

Praha - Obvodní soud pro Prahu 3 se v úterý začne zabývat případem bývalého poslance Dominika Feriho, který je obžalován ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění. Hrozí mu až desetileté vězení, obžaloba tvrdí, že se jednoho ze skutků dopustil na tehdy sedmnáctileté dívce. Feri už v minulosti uvedl, že je připraven prokázat svoji nevinu. Hlavní líčení bude veřejné, předseda soudu Radek Mařík ale nevyloučil, že by na výslechy poškozených žen mohla být veřejnost z jednání vyloučena.

Feriho začala policie prověřovat poté, co jej několik žen obvinilo se sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Svědectví na jaře 2021 zveřejnily weby Deník N a Alarm. Feri po zveřejnění výpovědí odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se za "nevhodné" či "nepatřičné" chování. Následně rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života.

Ze znásilnění Feriho policisté obvinili loni v březnu, státní zástupkyně ho obžalovala v polovině prosince. "Obviněné osobě je obžalobou kladeno za vinu jednání popsané pod třemi skutky a kvalifikované jako dva dokonané trestné činy znásilnění a jeden pokus o trestný čin znásilnění," uvedl tehdy mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Hlavní líčení je kromě úterka nařízené i na čtvrtek. Na jednání bude soud vydávat vstupenky - pět jich bylo vyčleněno pro novináře, ty jsou podle Maříka již rozebrané. Dalších zhruba 20 vstupenek bude soud vydávat v úterý po otevření budovy soudu. První den hlavního líčení je podle předsedy v plánu zejména výslech obžalovaného a poškozených.

Feri už v minulosti uvedl, že je připraven prokázat svou nevinu, "tak jako ve všech již pravomocně odložených případech". "Vítám, že po pomalu dvouletém čekání budu moci soudu předložit důkazy dokládající mou nevinu. Doposud jsem nemohl probíhající řízení veřejně jakkoliv věcně komentovat, což mělo za následek, že média byla odkázána pouze na jednostranná vyjádření. To se ale brzy konečně změní," řekl v prosinci po podání obžaloby serveru Seznam Zprávy.

V souvislosti s případem se ve Sněmovně začalo debatovat o změně vymezení trestného činu znásilnění. Nynější znění zákona pojednává o donucení násilím, pohrůžkou násilí či jiné těžké újmy a o zneužití bezbrannosti oběti. Podle některých odborníků by ale definice znásilnění měla být v trestním zákoníku založena na absenci souhlasu.