Soud začne v pondělí projednávat kauzu Bereta

Praha - Okresní soud Praha-východ začne v pondělí projednávat tzv. kauzu Bereta, která se týká údajného vynášení informací z trestních řízení. V případu čelí obžalobě pražská žalobkyně Dagmar Máchová, bývalý vedoucí odboru protikorupční policie Radek Holub, bývalý celník Pavel Šíma a někdejší policisté Igor Gáborík a Vladimír Zmrhal. Jednání, kterého se z epidemických důvodů nebude moci zúčastnit veřejnost, je zatím nařízené od pondělí do středy.

Holub, Šíma a Máchová jsou podle dřívějších informací médií viněni z toho, že neoprávněně předávali soukromému detektivovi Gáboríkovi tajné informace nebo dokumenty, které se týkaly například kauzy Nemocnice na Homolce nebo prověřování smlouvy mezi pražským dopravním podnikem a společností Rencar. Obvinění podle médií zmiňovalo i informace týkající se případu podnikatele Františka Savova, který je stíhán v kauze daňových podvodů a žije v Londýně. Gáborík podle vyšetřovatelů informace poskytoval dál.

Skupina čelí obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplacení, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, porušení tajemství listin a podílnictví. Nejpřísnější trest hrozí za přijetí úplatku úřední osobou, a to tři až deset let vězení nebo propadnutí majetku. Za podplacení úřední osoby mohou soudy uložit až šestileté vězení, za neoprávněný přístup do systému až čtyři roky, za zbylé trestné činy až pět let odnětí svobody.

Okresní soud již v lednu předběžně projednal obžalobu kvůli návrhům obhájců. Ti například namítali, že je soud místně nepříslušný, žádali také, aby byla věc vrácena státní zástupkyni do přípravného řízení. Po vyslechnutí návrhů, vyjádření účastníků a vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové dospěl soudní senát k závěru, že je možné nařídit hlavní líčení.

To se nakonec uskuteční bez účasti veřejnosti, ačkoli je ze zákona hlavní líčení veřejné. Důvodem je podle mluvčí soudu Zuzany Steinerové epidemická situace. "V souvislosti s pandemií covid-19, s tím souvisejícími opatřeními, větším počtem účastníků a omezenou kapacitou jednací síně, nebude umožněna účast veřejnosti s výjimkou účasti zástupce ČTK," uvedla Steinerová.

Zástupcům dalších médií podle ní bude umožněn pouze vstup do budovy soudu při zachování platných opatření předsedkyně soudu, zejména jde o povinné nošení respirátorů nebo dodržování rozestupů.