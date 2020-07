Soud začne řešit případ muže viněného z bojů na Ukrajině

Praha - Pražský městský soud se dnes začne zabývat případem muže, který se podle obžaloby na východě Ukrajiny zúčastnil ozbrojeného konfliktu v řadách separatistů. Obžalován je z teroristického útoku, hrozí mu až 12 let vězení. Hlavní líčení zatím trestní senát naplánoval do středy.

Muž, který je nyní ve vězení kvůli jinému trestnému činu, se podle obžaloby zapojil do konfliktu na Ukrajině opakovaně, a to od října 2014 do května 2016. Státní zástupce tvrdí, že se nechal vyzbrojit a podílel se na různých vojenských úkolech v řadách tzv. "Republikánské gardy Doněcké lidové republiky". Kromě hlídkování se obžalovaný aktivně zapojil do bojů s ukrajinskými jednotkami bránícími svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, uvádí obžaloba.

Z terorismu byl kvůli účasti v bojích na Ukrajině byl v minulosti obžalován český voják Erik Eštu, soudy ho však nakonec potrestaly za službu v cizích ozbrojených silách. Uložily mu dvouletou podmínku a odňaly mu vojenskou hodnost. S právní kvalifikací nesouhlasil nejvyšší státní zástupce, který se dovolal, dovolání podal i Eštu. Věcí se tak bude zabývat ještě Nejvyšší soud.

Český trestní zákoník definuje teroristický útok jako čin spáchaný proti České republice nebo mezinárodní organizaci, zároveň ale uvádí, že české právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům.