Soud začne řešit kauzu Prokopa obžalovaného s tzv. Berdychovým gangem

Praha - Středočeský krajský soud dnes začne znovu projednávat obžalobu Jaromíra Prokopa, který byl v nepřítomnosti odsouzen ke 13,5 roku vězení za loupeže v rámci takzvaného Berdychova gangu. Kauza skupiny lidí kolem Davida Berdycha bývá označována za největší případ organizovaného zločinu v historii české kriminalistiky. Uprchlého Prokopa policie dopadla loni v USA.

Prokop se dokázal trestnímu stíhání vyhýbat 15 let. Poté, co ho Spojené státy vydaly letos v květnu do Česka, požádal o zrušení pravomocného rozsudku, který se ho týkal, a o nové projednání věci. Ke skutkům popsaným v obžalobě se zatím nevyjádřil, na soudní proces čekal ve vazbě. Soud se totiž obával, že šestapadesátiletý muž by znovu uprchl.

Předseda soudního senátu předvolal na Prokopovu žádost jako svědky ostatní odsouzené v dané věci - tedy Berdycha, Radka Trumpeše, Josefa Korbelu a Michala Puchara. Muži se poznali v pražském erotickém podniku Discoland Sylvie, kde pracovali. Všichni už jsou na svobodě. Prokop, který původně čelil i obžalobě z vraždy, nemůže v novém procesu dostat přísnější trest než ve zrušeném rozsudku.