Soud začne řešit kauzu Čapího hnízda, počítá s účastí Babiše i Nagyové

Praha - Sedm let poté, co policie začala prověřovat okolnosti získání padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo, vstoupí kauza bývalého premiéra Andreje Babiše do další fáze - v pondělí ji začne veřejně projednávat pražský městský soud. Vedle předsedy hnutí ANO usedne na lavici obžalovaných jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Soud zatím neobdržel od účastníků řízení žádné omluvenky ani žádosti o jednání v jejich nepřítomnosti, sdělil ČTK soudce Jan Šott.

Společnost Farma Čapí hnízdo, ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost a o rok později získala v programu pro malé a střední podniky evropskou dotaci na stavbu multifunkčního kongresového areálu. Jako součást Agrofertu by na peníze neměla nárok. Po několika letech se pod Agrofert vrátila.

Babiš vlastnil Agrofert do února 2017, poté jej vložil do svěřenských fondů. Obžaloba tvrdí, že svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání dotace. Podle státního zástupce si byl přitom vědomý toho, že společnost je přes něj a jeho blízké propojená s firmami z Agrofertu. Pomohl tak tehdejší místopředsedkyni představenstva Čapího hnízda Nagyové k dotačnímu podvodu, tvrdí obžaloba.

Bývalý premiér vinu dlouhodobě odmítá s tím, že jde o snahu o jeho diskreditaci a odstranění z politiky. Hlavní líčení označil za "první politický proces od listopadu 1989", za nímž stojí "polistopadový kartel tradičních stran", který z něj udělal "veřejného nepřítele číslo jedna". Avizoval, že u soudu bude vypovídat.

Podle trestního řádu se obviněný člověk může hájit jakýmkoliv způsobem - na rozdíl od svědka tak případně může i lhát bez trestněprávního následku, pouze nesmí jiného člověka křivě nařknout ze spáchání trestného činu.

Vinu popírá i Nagyová, která za ANO aktuálně kandiduje do Senátu v jihlavském obvodu, kde je jejím soupeřem mimo jiné i nynější šéf horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Oběma obžalovaným hrozí pět až deset let vězení. Státní zástupce Jaroslav Šaroch pro ně navrhl tříleté podmínky a peněžité tresty - Babiš má státu zaplatit deset milionů korun, Nagyová půl milionu.

Soudce Šott zatím hlavní líčení nařídil na termíny 12. až 16. září, 26. až 30. září a 17. až 21. října. Podle Babiše má kauza ovlivnit nadcházející komunální a senátní volby a zřejmě i lednové prezidentské volby. Své rozhodnutí o kandidatuře na hlavu státu chce Babiš oznámit 28. října. Šott sdělil, že délku trvání procesu nyní naprosto nelze odhadnout - záležet podle něj bude na vývoji dokazování, důkazních návrzích stran, dostupnosti svědků a řadě dalších faktorů. Není tak zřejmé, zda by rozsudek mohl padnout ještě před prvním kolem prezidentských voleb.

Pražský městský soud očekává zvýšený zájem veřejnosti o hlavní líčení, který se rozhodl řešit vydáváním bezplatných vstupenek do jednací síně. K dostání budou před síní číslo 101 každé ráno od 07:30. Kapacita sálu je 80 osob, soud popřípadě zpřístupní i balkon s dalšími 36 místy. Zároveň vyhradil 24 míst pro akreditované zástupce médií, přičemž na každou redakci připadne jedno místo. Vstupenky bude u dveří do síně kontrolovat justiční stráž. Pořizování fotografií a kamerových záznamů umožní soudce pouze před zahájením hlavního líčení, poté bude možné nahrávat je zvuk, například na diktafony.

Z přehledu oznámených veřejných shromáždění vyplývá, že někteří lidé se v pondělí plánují sejít i na chodníku před budovou soudu ve Spálené ulici, a to "na podporu spravedlnosti pro všechny bez ohledu na jejich vliv či moc". Happening avizoval také spolek Milion chvilek pro demokracii. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) k tomu uvedl, že nátlakové skupiny nemají před soudy co dělat, protože takové akce mohou ovlivnit soudní řízení.

V kauze Čapí hnízdo bylo původně obviněno 11 lidí včetně členů Babišovy rodiny. Šaroch postupně zastavil stíhání všech obviněných, avšak bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Nagyové.

Vyplacením dotace vznikla podle obžaloby Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy škoda 50 milionů korun, z čehož 42,5 milionu bylo poskytnuto z Evropského fondu regionálního rozvoje a po 3,75 milionu korun pocházelo ze státního rozpočtu a z rozpočtu Středočeského kraje. Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba z holdingu Agrofert, která spornou dotaci v roce 2018 vrátila státu.