Soud začne řešit bitku na koupališti v Dubí z roku 2018

Teplice - Okresní soud v Teplicích se dnes začne zabývat napadením muže na koupališti v Dubí v srpnu 2018. Šesti obžalovaným hrozí za pokus o těžké ublížení na zdraví až deset let vězení. Z napadení muže, který zasahoval při roztržce dvou návštěvnic koupaliště, obžaloba viní pět mužů a jednu ženu.

Obžalovaná se zpovídá rovněž z výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Také muži byli obžalováni z výtržnictví a dva i z nebezpečného vyhrožování lidem, kteří napadenému přišli pomoc.

Incident se stal na koupališti před dvěma lety 7. srpna. Jedna z návštěvnic se tehdy rozhodla jít umravnit dítě, které podle spisu mimo jiné topilo vrstevníka. Do toho se zapojila vedle matky nevhodně chovajícího dítěte také obžalovaná, jež začala ženu, která dítě napomenula, napadat. Do sporu se podle vedoucího státního zastupitelství Ondřeje Langra vložil jeden návštěvník koupaliště a snažil se ženy dostat od sebe. "Když to viděli rodinní příslušníci a známí obžalované, šli pro změnu bránit ji. Vznikla mela, při níž šestice muže napadla poměrně brutálním způsobem," popsal události před časem pro média Langr.

Krátce po události uspořádala Dělnická strana sociální spravedlnosti v Dubí demonstraci proti násilí.