Soud začne projednávat stamilionovou daňovou kauzu podnikatele Savova

Praha - Pražský městský soud dnes začne projednávat daňovou kauzu, v níž mezi obviněnými figuruje podnikatel František Savov. Skupina podle obžaloby způsobila podáváním fiktivních daňových přiznání státu škodu ve výši 653 milionů korun, která vznikla vyplácením nadměrných odpočtů DPH. Savov žije v Británii a dlouhodobě je stíhaný jako uprchlý, hlavní líčení tak zřejmě začne bez něj.

Z anonymizované obžaloby, kterou má ČTK k dispozici, vyplývá, že mezi 11 stíhanými jsou vedle Savova podnikatelé, dále taxikář, starobní a invalidní důchodce, administrativní pracovnice a také dva právníci, z nichž jeden má pozici spolupracujícího obviněného. Savova, jenž byl v Česku známý především jako majitel vydavatelství Mladá fronta, viní státní zástupkyně vedle krácení daní také z praní špinavých peněz. Muž vinu odmítá.

Podle obžaloby Savov v Praze organizoval v letech 2009 až 2012 činnost ostatních stíhaných. Dva spoluobžalované právníky údajně instruoval, aby vytvořili skupinu společností a ovládali ji pomocí bílých koní dosazených do funkcí jednatelů. Firmy EastMedia, Net Advert, Astra At a NetFriends podle státní zástupkyně nevykonávaly žádnou ekonomickou činnost, nevedly účetnictví a na finanční úřad podávaly prostřednictvím obviněných zcela fiktivní daňová přiznání. Z nich jim vznikaly nároky na nadměrné odpočty DPH. Za krácení daní hrozí pět až deset let vězení.