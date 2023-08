Soud začne projednávat případ skupiny výrobců drog ze Šumperska

Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes otevře případ s názvem Grate a Finis, který se týkal jednoho z největších zásahů na drogové scéně v historii Olomouckého kraje. Před soudem stane sedmičlenná organizovaná skupina výrobců pervitinu z Šumperska, kterou policisté odkryli loni v červnu. Podle policistů vyrobený pervitin skupina distribuovala na území ČR a Polska. Muži jsou obžalováni z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což jim hrozí deset až 18 let vězení. Kauza navazovala na předloňský případ z Šumperska.

Sedm mužů ve věku od 30 do 55 let se podle kriminalistů nejméně od podzimu 2020 do 9. června 2022 jako členové organizované skupiny vědomě podíleli na výrobě pervitinu a na obchodech s chemikáliemi potřebnými k výrobě pervitinu. Kromě výroby drog mají podle kriminalistů na kontě i jejich distribuci. Působili na území Olomouckého kraje, především na Šumpersku, ale i v Pardubickém kraji a v Polsku. Kriminalisté po jejich zadržení uvedli, že od podzimu 2020 vyrobili nejméně 6,5 kilogramu pervitinu, jeho hodnota na trhu je odhadována zhruba na 13 milionů korun, řekl tehdy vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický.

Na zadržení pachatelů se loni 9. června podílelo přes 80 policistů včetně zásahových jednotek z Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje. Zásahu předcházela mnohaměsíční podrobná práce kriminalistů. Při 27 domovních prohlídkách bylo zajištěno sedm varen, jeden kilogram již vyrobeného pervitinu a milion korun v hotovosti. Cenu za jeden gram pervitinu odhadují policisté v současné době na 2000 korun. Šest mužů pochází ze Šumperska, jeden je cizinec.

Akce s názvem Grate a Finis navazovala na předloňský případ, kdy policie v regionu odhalila organizovanou skupinu výrobců pervitinu, většina z nich pocházela rovněž ze Šumperska. Odhaleno bylo šest varen, skupina měla podle policistů tehdy k dispozici látky na výrobu více než 100 kilogramů drogy. U šesti z nich krajský soud již loni uznal jejich dohodu o vině a trestu, pěti obžalovaným uložil tresty v rozmezí od 6,5 do 8,5 roku, jeden vyvázl s trestem podmíněným. Případ zbývající dvou obžalovaných vrátil nedávno vrchní soud na kraj.