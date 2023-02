Soud začne projednávat případ Feriho, čelí obžalobě ze znásilnění

Praha - Obvodní soud pro Prahu 3 dnes začne projednávat případ bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění. Dnes by měl vyslechnout obžalovaného a poškozené. Hlavní líčení bude veřejné, je ale možné, že na výpovědi poškozených žen bude veřejnost z jednání vyloučena.

Ferimu hrozí až desetileté vězení. Obžaloba totiž podle dřívějších informací tvrdí, že se jednoho ze skutků dopustil na tehdy sedmnáctileté dívce. Bývalý poslanec už v minulosti vinu odmítl. Uvedl, že je připraven prokázat, že je nevinný, stejně jako v případech, které policie odložila.

Feriho začali policisté prověřovat poté, co jej několik žen obvinilo ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Svědectví na jaře 2021 zveřejnily weby Deník N a Alarm. Feri po zveřejnění výpovědí odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se za "nevhodné" či "nepatřičné" chování. Následně rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života.